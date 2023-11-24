İsmailağa'ya yakın isim hakkında soruşturma başlatıldı

Ali Selim Yamanlı'nın haberine göre, İsmailağa cemaatinin ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde zikirden bahsettiği bir konuşmasında, “İşte burada Hamas'ın kıymetini biliyoruz. Fiziki şartlarda adamlar öyle bir şey gösterdiler ki bize… Biz Türkiye'de bunun idrak boyutuyla alakalı bir hamle yapmak zorundayız” ifadelerini kullanmıştı. Ustaosmanoğlu’nun bu sözleri, sosyal medyada çok sayıda tepkiye neden olmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadettin Ustaosmanoğlu'nun sarf ettiği sözleri ‘Suç işlemeye tahrik' suçu kapsamında olduğu gerekçesiyle hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Kaynak: SÖZCÜ