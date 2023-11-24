24 Kas 2023 - 22:03- Spor G:

DADAŞ ERZURUM, KOCAELİSPOR'DAN SONRA SAKARYA'YA DA SAHAYI DAR ETTİ: 2-2

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında amatör Dino'nun 73.dakikada oyuna girip varlık gösteremediği Burak Süleyman'lı Sakaryaspor, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Erzurum ekibi geriye düştüğü maçı Eren Tozlu ve Rosheuvel'in golleriyle 2-1 öne geçti ancak Mikail Okyar 84'te skoru belirledi: 2-2.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
DADAŞ ERZURUM, KOCAELİSPOR'DAN SONRA SAKARYA'YA DA SAHAYI DAR ETTİ: 2-2 mask

Sakaryaspor ile  Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında 2-2 berabere kaldı.

Milli araya 6 maçlık yenilmezlik serisiyle 7. sırada giren Sakaryaspor, 1-0 öne geçtiği maçta 1 puanı 84'te gelen golle kurtardı.

Yeşil-Siyahlılar 34'te Del Valle'nin attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. 57'de kaleci Cihan Topaloğlu penaltı kurtardı ama Eren Tozlu tamamlayarak Erzurum'a 1-1'i getirdi.

Hollandalı forvet Rosheuvel 74'te Erzurumspor FK'yı 1-2 öne geçirdi. Mikail Okyar 84'te Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü attı.

Bu skorla Sakaryaspor puanını 20'ye, Erzurumspor FK ise 17'ye yükseltti.

SAKARYASPOR 2-2 ERZURUMSPOR FK

Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent Cevahir, Hasan Kılıç (Rashad Muhammed dk. 81), Sinan Kurt, Murat Cem Akpınar (Mikail Okyar dk. 81), Odise Roshi (Dino Ndlovu dk. 73), Yonathan Del Valle, Kabongo Kasongo (Burak Süleyman)
Yedekler: Orhan Can Bostan, Ali Ülgen, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Etienne Simon, Erdi Dikmen
Teknik Direktör: Turgay Karslı

Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi (Muhammed Furkan Özhan dk. 46), Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 73), Hasan Batuhan Artarslan, Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 90+3), Mikhail Kenro Rosheuvel (Herolind Shala dk. 83), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yakup Kırtay, Hüseyin Mevlütoğlu, Güney Yılmaz, Ufuk Budak, Mustafa Gürkan Varlık
Teknik Direktör: Hakan Çobanoğlu

Goller: Yonathan Del Valle (dk. 34) (Sakaryaspor), Eren Tozlu (dk. 58), Mikhail Kenro Rosheuvel (dk. 74) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Alican Özfesli, Muhammed Furkan Özhan, Herolind Shala (Erzurumspor FK), Hasan Kılıç, Rajko Rotman, Sinan Kurt (Sakaryaspor)

# Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig, Erzurumspor

24 Kas 2023 - 22:03 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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