24 Kas 2023 - 22:03- Spor

DADAŞ ERZURUM, KOCAELİSPOR'DAN SONRA SAKARYA'YA DA SAHAYI DAR ETTİ: 2-2

Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında amatör Dino'nun 73.dakikada oyuna girip varlık gösteremediği Burak Süleyman'lı Sakaryaspor, Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk etti. Erzurum ekibi geriye düştüğü maçı Eren Tozlu ve Rosheuvel'in golleriyle 2-1 öne geçti ancak Mikail Okyar 84'te skoru belirledi: 2-2.