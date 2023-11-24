DADAŞ ERZURUM, KOCAELİSPOR'DAN SONRA SAKARYA'YA DA SAHAYI DAR ETTİ: 2-2

Sakaryaspor ile Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'de 13. haftanın açılış maçında 2-2 berabere kaldı.
Milli araya 6 maçlık yenilmezlik serisiyle 7. sırada giren Sakaryaspor, 1-0 öne geçtiği maçta 1 puanı 84'te gelen golle kurtardı.
Yeşil-Siyahlılar 34'te Del Valle'nin attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. 57'de kaleci Cihan Topaloğlu penaltı kurtardı ama Eren Tozlu tamamlayarak Erzurum'a 1-1'i getirdi.
Hollandalı forvet Rosheuvel 74'te Erzurumspor FK'yı 1-2 öne geçirdi. Mikail Okyar 84'te Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü attı.
Bu skorla Sakaryaspor puanını 20'ye, Erzurumspor FK ise 17'ye yükseltti.
SAKARYASPOR 2-2 ERZURUMSPOR FK
Hakemler: Alper Akarsu, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Isaac Donkor, Rajko Rotman, Bülent Cevahir, Hasan Kılıç (Rashad Muhammed dk. 81), Sinan Kurt, Murat Cem Akpınar (Mikail Okyar dk. 81), Odise Roshi (Dino Ndlovu dk. 73), Yonathan Del Valle, Kabongo Kasongo (Burak Süleyman)
Yedekler: Orhan Can Bostan, Ali Ülgen, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Etienne Simon, Erdi Dikmen
Teknik Direktör: Turgay Karslı
Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi (Muhammed Furkan Özhan dk. 46), Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Sefa Akgün (Alican Özfesli dk. 73), Hasan Batuhan Artarslan, Özgür Sert (Muhammed Emin Yavaş dk. 90+3), Mikhail Kenro Rosheuvel (Herolind Shala dk. 83), Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yakup Kırtay, Hüseyin Mevlütoğlu, Güney Yılmaz, Ufuk Budak, Mustafa Gürkan Varlık
Teknik Direktör: Hakan Çobanoğlu
Goller: Yonathan Del Valle (dk. 34) (Sakaryaspor), Eren Tozlu (dk. 58), Mikhail Kenro Rosheuvel (dk. 74) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Orhan Ovacıklı, Celal Hanalp, Mustafa Yumlu, Alican Özfesli, Muhammed Furkan Özhan, Herolind Shala (Erzurumspor FK), Hasan Kılıç, Rajko Rotman, Sinan Kurt (Sakaryaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.