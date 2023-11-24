YILDIZLI, TÜRKPA TEMSİLCİSİ OLARAK AZERBAYCAN’I ZİYARET ETTİ

Türk Devletleri Parlamanter Asamblesi (TÜRKPA)’nın 15.Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında düzenlenen konferans ve resepsiyona katılan heyet, daha sonra Azerbaycan Türk Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.
Azerbaycan Milli Lideri merhum Haydar Aliyev’in kabrini ve Bakü Türk Şehitliğini de ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi TÜRKPA heyeti; Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan temsilcilerinin katıldığı konferans ve toplantı sonrasında Türkiye’ye döndü.
Ziyaret hakkında konuşan Yıldızlı; “Türk Devletleri arasındaki iş birliğinin artırılarak devam etmesini önemsiyorum, bu noktada üzerime düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim. Bölgede, Atatürk ve Türkiye’ye gösterilen ilgi gerçekten gurur verici bir noktada, inanıyorum ki Türk Devletleri coğrafyasında çok daha güçlü ilişkiler kurularak birlikte hareket etme olgusu geliştirilecektir. Bu vesileyle TBMM adına üyesi bulunduğum Türk Devletleri Parlamanter Asamblesi (TÜRKPA)’nın 15.Kuruluş Yıldönümünü tebrik ediyor, tüm soydaşlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.