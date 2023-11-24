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Ancak karaktersiz futbolcu böyle yatar; Siz ne dersiniz?

Hepimiz top oynadık, hepimiz yıllarca maçlar izledik yazdık, yazıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Derince Birlik’in 29-0’hık galibiyetini tartışmaya açmıştık ve ilginç yorumlar geldi. Herkes farklı galibiyeti yapan takıma bu skoru yakıştıramadı.

Hakan Yağcıoğlu
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Ancak karaktersiz futbolcu böyle yatar; Siz ne dersiniz? mask

Bana ilginç gelen bir davranış da şu: Baraj arkasına yere yatan futbolcunun karakteri sorgulanır mı ?.. Bence böylesi bir oyuncu karaktersizdir. Hocası da istese bunu yapmamalıdır…

Hiç bir futbolcu yere yatıp bekleyerek mücadele edemez. Nitekim böyle bir pozisyonda yaklaşık 3 hafta önce baraj arkasındaki futbolcunun ayağına çarpan top kaleciyi kontr-piede bırakıp gol bile oldu. İşte az önce yakaladığım görüntüdeki Hamburg-Braunschweig maçında bu oyuncunun duruşu, karakterli bir davranış mı, değil mi? Kahramanlar ayakta ölmeli… Yazın bakalım…Yayınlayalım…
# oldu

24 Kas 2023 - 22:34 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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