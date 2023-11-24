Ancak karaktersiz futbolcu böyle yatar; Siz ne dersiniz?

Bana ilginç gelen bir davranış da şu: Baraj arkasına yere yatan futbolcunun karakteri sorgulanır mı ?.. Bence böylesi bir oyuncu karaktersizdir. Hocası da istese bunu yapmamalıdır…
Hiç bir futbolcu yere yatıp bekleyerek mücadele edemez. Nitekim böyle bir pozisyonda yaklaşık 3 hafta önce baraj arkasındaki futbolcunun ayağına çarpan top kaleciyi kontr-piede bırakıp gol bile oldu. İşte az önce yakaladığım görüntüdeki Hamburg-Braunschweig maçında bu oyuncunun duruşu, karakterli bir davranış mı, değil mi? Kahramanlar ayakta ölmeli… Yazın bakalım…Yayınlayalım…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.