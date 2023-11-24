24 Kas 2023 - 22:59- Gündem G:

METEOROLOJİDEN KOCAELİ'YE UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Kocaeli'de rüzgarlı bir havanın olacağı ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi

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METEOROLOJİDEN KOCAELİ'YE UYARI! mask

KOCAELİ'DE HAVA DURUMU

HAVA: SAĞANAK YAĞIŞLI

SICAKLIK: 21 DERECE

NEM: 72

CUMARTESİ 24.00 - 03.00121288520
CUMARTESİ 03.00 - 06.00151577320
CUMARTESİ 06.00 - 09.00151577418
CUMARTESİ 09.00 - 12.001919571634
CUMARTESİ 12.00 - 15.002121561438
CUMARTESİ 15.00 - 18.001919571336
CUMARTESİ 18.00 - 21.001919551740
CUMARTESİ 21.00 - 24.001919502350
# Hava durumu, Meteoroloji, uyarı, Kocaeli

24 Kas 2023 - 22:59 - Gündem

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