24 Kas 2023 - 22:59- Gündem

METEOROLOJİDEN KOCAELİ'YE UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; Kocaeli'de rüzgarlı bir havanın olacağı ve sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi