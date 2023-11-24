METEOROLOJİDEN KOCAELİ'YE UYARI!

KOCAELİ'DE HAVA DURUMU
HAVA: SAĞANAK YAĞIŞLI
SICAKLIK: 21 DERECE
NEM: 72
|CUMARTESİ 24.00 - 03.00
|12
|12
|88
|5
|20
|CUMARTESİ 03.00 - 06.00
|15
|15
|77
|3
|20
|CUMARTESİ 06.00 - 09.00
|15
|15
|77
|4
|18
|CUMARTESİ 09.00 - 12.00
|19
|19
|57
|16
|34
|CUMARTESİ 12.00 - 15.00
|21
|21
|56
|14
|38
|CUMARTESİ 15.00 - 18.00
|19
|19
|57
|13
|36
|CUMARTESİ 18.00 - 21.00
|19
|19
|55
|17
|40
|CUMARTESİ 21.00 - 24.00
|19
|19
|50
|23
|50
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.