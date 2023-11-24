DİKKAT! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak!

|PK Kodu
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|53731
|KOCAELİ
|KÖRFEZ
|ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ
|ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER
|25.11.2023
|09:00
|17:00
|53785
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|ULASLI, ULAŞLI
|1104., 1104. SK., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1118., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD.
|25.11.2023
|09:00
|17:00
|53791
|KOCAELİ
|KARTEPE
|ARSLANBEY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE
|1. SK., 26., 26. SK., ADALI, ADALI SK., AMİRAL SK., BAĞLAR SK., BARBAROS CD., BERK, BOSTAN SK., CAMİLİ SK., CEYLANUR, ÇUHADAR, ÇUHADAR CD., DOGANTEPE IZMIT, DOĞANTEPE İZMİT CD., EDEBALİ CD., EKŞİ SK., ELVIN, ELVİN, FİGEN, GÜZEL BAHÇE, GÜZEL BAHÇE SK, KALAYLI SK., KARAKAYA, KARATEPE, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., KARATEPE CUMHURIYET, KARATEPE CUMHURİYET CD., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KARATEPE LALE SK., KOLAYLI, KOLAYLI CD., KÖKENLI, KÖKENLİ SK, KÖKLÜK SK., MANDIRA SK., NİSAN, ORUÇ, ORUÇ SK., ÖZBAY SK., ÖZDEMİRLER SK., PINARLAR SK., SEVVAL AY, ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD., YILDIRAY CD.
|25.11.2023
|09:00
|17:00
|53907
|KOCAELİ
|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK.
|25.11.2023
|09:00
|17:00
|53970
|KOCAELİ
|İZMİT
|AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, GÜVERCİNLİK, ÖMERLI, YENICE, YENİCE
|AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|25.11.2023
|09:00
|17:00
|53979
|KOCAELİ
|İZMİT
|AKPINAR
|ARIZLI TOKİ KONUTLARI SK., TOKİ DEPREMZEDE KONUTLARI SK
|25.11.2023
|10:00
|14:00
|53980
|KOCAELİ
|GÖLCÜK
|CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ, YUKARI
|2019. SK., 2020. SK., 2090. SK., 3032. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., GÖKSU, GÖKSU CD, GÖKSU CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., TAŞÇI BURUN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK.
|25.11.2023
|11:00
|15:00
|53985
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ
|3258. SK, 4432., 4433., 4433. SK., AYAZ SK., SANAYI., SANAYİ. SK, UZAK SK.
|25.11.2023
|09:00
|12:00
|53986
|KOCAELİ
|GEBZE
|BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ
|4404, 4409., 4452., ÇAKIL SK., FABRİKALAR SK., MADEN CD., PELITLI ATATÜRK, PELİTLİ YOLU CD., ŞİMŞEK SK., TAVŞANTEPE SK.
|25.11.2023
|13:00
|17:00
|53987
|KOCAELİ
|GEBZE
|PELITLI, PELİTLİ
|4405, 4443., 4444., 4444. SK, 4445, 4448., SAKA SK., SEZER SK., ŞANTİYE SK, TOKDEMİR SK.
|25.11.2023
|13:00
|17:00
|54004
|KOCAELİ
|KARTEPE
|KÖSEKÖY, OVACIK
|AKÇAKOCA SK., AKTOP SK., ALPER SK., ÇUHANE. CD., ELEM, ELEM CD., ELMAS, ELMAS SK., GÖLCE, SALİM DERVİŞOĞLU CD., YILMAZ, YILMAZ SK.
|25.11.2023
|16:00
|18:00
|54005
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ALTINKENT, AYDINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, YUVACIK YAKACIK
|ABDÜLHAMİT CD, ALTINTEPE, ALTINTEPE SK., ARKA SK., ASU SK., AZİZ SK., BATIN, BATIN SK., BUSE SK., CEREN SK., ÇAKIRLAR, ÇAKIRLAR SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., ÇISIL, ÇİMEN SK., ÇUHA ÇİÇEĞİ SK., DAMAT SK., DERELİ SK., DİLEK SK., DUYGULU SK., EFSUN SK., EKİM SK., ELFIDA, ELMAS HANIM SK., EMNİYET SK., ERENGÜL SK., ERKİN SK., ESINTI, ESINTI SK., ESİNTİ SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., FEVZİYE SK., GELİN SK., GÜLSEREN, HACI MECIT, HOYLAN SK., İBNİ SİNA CD., İDEAL SK., KANAT SK., KARAMAN SK., KAYGAS SK., KAYNAR SK., KAZIM KARABEKIR, KERVAN SK., KOCATEPE CD., MEKİN SK., MELIS, MERYEM SK., NECİP FAZIL CD., NEZİR SK., ONURHAN, ONURHAN CD., ÖZKARAMAN SK., ÖZLÜ SK., POYRAZ SK., SAFAK, SAHARA SK., SARI MUSTAFA SK., SERPİL SK., SİVRİ SK., SÜLEYMAN ÇELEBİ CD., ULU ÖNDER, ULU ÖNDER CD., YARBAY MUSTAFA CD., YENİ CUMA SK., YEŞİLKIR SK., YUVA, ZEKİ SK.
|25.11.2023
|09:00
|10:00
|54006
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ALTINKENT, BARBAROS, DÖNGEL, TEPEKÖY
|ABDÜLHAMIT, ABIDE, ABİDE SK., ANDAÇ, ANDAÇ SK., ARGÜN, ARGÜN SK., BAĞDAT CD., BAHADIR SK., CENGİZHAN SK., CENNET SK., ÇAKAR SK., ÇELENK SK., ÇİSEM SK., ÇİSİL SK., DEMIRKAPI, DERE PAZARI, DERE PAZARI SK., DUYGULU, DÜZEN SK., DÜZLEM, DÜZLEM SK., EGE SK., ELFİDA SK., EMİN SK., ENDER SK., ERKIN, ESKİ KALE SK., EVİN SK., GANI, GANİ SK., GÖKTÜRK, GÜLDEN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEBAKAN SK., HAMİDİYE SK., HANZADE SK., HUZUR, IBNI SINA, İHLAS SK., KADİFE ÇİÇEĞİ SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAMELYA SK., KANAAT SK., KANDİL ÇİÇEĞİ SK., KARAKOYUN SK., KARAL, KARAL SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KASIMPATI SK., KAZIM KARABEKİR CD., KIVANÇ, KIVANÇ SK., KOCATEPE, LEMİDE SK., MELİN SK., MİLLET CD., MÜMIN, NERMİN SK., PERİ SK., RAHMET SK., RAUF SK., SAGLAM, SAĞDIÇ SK., SARI SK., SEMİ SK., ŞAFAK SK., ULAŞ SK., VARIS, VEYSEL KARANİ CD., YAVUZER SK., YUVA SK., ZAHİR SK.
|25.11.2023
|16:30
|17:30
|54007
|KOCAELİ
|BAŞİSKELE
|ALTINKENT
|SEYRAN, SEYRAN SK.
|25.11.2023
|09:00
|17:30
|54015
|KOCAELİ
|KANDIRA
|AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, BALLAR, ÇAMKONAK, ÇARŞI, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ, PINARLI
|KÖY SOKAĞI, 571., 587, ACAR SK., ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BALKAN, BALKAN SK., BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BEGONYA SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE, BESTE SK., BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CANAN SK., CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLICA SK., ÇAT SUYU, ÇAT SUYU SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM SK., ÇINARLIK SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAĞDİBİ SK., DAMLAR YANI SK., DEMİR SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOKUZ EVLER SK., DÖNGEL TARLA, DÖNGEL TARLA SK., ELİF SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRAH SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., ESKİ SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, İZMİT CD., KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARATAŞ SK., KARSI, KARŞI SK., KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KILIÇ SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., KOÇLAR, KOÇLAR SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., LEVENT SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MENEKŞE SK., MERMER SK., MERVE SK., MURAT SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEVGI, SEVGİ SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞENOL SK., ŞİRİN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YEŞİL PINAR SK., YILDIZ, YİLDİZ, ZAFER SK, ZAFER SK., ZEYTİN SK.
|25.11.2023
|09:00
|17:00
|54019
|KOCAELİ
|İZMİT
|KÖRFEZ
|SUNA SK.
|25.11.2023
|09:00
|17:00
|54021
|KOCAELİ
|İZMİT
|GÜNDOĞDU, SEPETÇI, SEPETÇİ, TEPEKÖY
|BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİDE EDİP ADIVAR CD., SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU SK.
|25.11.2023
|09:00
|13:00
DİKKAT! Bu ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak!
SEDAŞ'ın planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (25 Kasım 2023 Cumartesi) 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak.
24 Kas 2023 - 23:09 - Gündem Yazdır
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