Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bekçiler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Bekçiler araçta arama yaparken, sürücü M.A.G., sadece kurusıkı ve tüfek olduğunu söyledi. M.A.G.'nin GBT sorgusu temiz çıkarken aracın bagajında yapılan aramada 2 bıçak, 2 yivsiz tüfek, 6 boş şarjör, 2 kurusıkı tabanca, muşta, teleskopik jop, kelepçe, biber gazı, 100 kurusıkı fişeği, 145 fişek ele geçirildi. Bekçiler malzemelerle birlikte sürücü M.A.G.'yi polis merkezine götürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.
- Asayiş
Araçta 'sadece kurusıkı ve tüfek' var dedi, cephanelik çıktı
İzmit ilçesinde bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta silah ile mühimmat ele geçirildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.