Araçta 'sadece kurusıkı ve tüfek' var dedi, cephanelik çıktı

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde bekçiler şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Bekçiler araçta arama yaparken, sürücü M.A.G., sadece kurusıkı ve tüfek olduğunu söyledi. M.A.G.'nin GBT sorgusu temiz çıkarken aracın bagajında yapılan aramada 2 bıçak, 2 yivsiz tüfek, 6 boş şarjör, 2 kurusıkı tabanca, muşta, teleskopik jop, kelepçe, biber gazı, 100 kurusıkı fişeği, 145 fişek ele geçirildi. Bekçiler malzemelerle birlikte sürücü M.A.G.'yi polis merkezine götürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsın işlemleri sürüyor.