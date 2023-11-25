KÖRFEZ'DEN GİRESUN ÇIKARMASI!

MAÇ KÜNYESİ
BİTEXEN GİRESUNSPOR- KOCAELİSPOR
MAÇ: 25.11.2023/ 19.00
STAT: ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ/ GİRESUN
HAKEMLER: OZAN ERGÜN(Hakem), ERKAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem), NURETTİN DİNÇER DEMİR(2. Yardımcı Hakem), YALÇIN TAŞKINFURAT(Dördüncü Hakem)
Trendyol 1.Lig'in 13.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.