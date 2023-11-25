Depresyonu rafa kaldıran atıştırmalık! En etkilisi siyahı, kalp dostu

Bir araştırmaya göre, kakaonun antioksidanlar sayesinde damarları ve atardamarları daha gergin hale getirerek kan basıncını düşürebildiği ve böylece kalbi sağlıklı tutabildiği bulundu.

Surrey Üniversitesi'nden araştırmacılar, kakao oranı yüksek olan bitter çikolatanın tüketimini tavsiye ettiler. Araştırmacılar bitter çikolatanın faydalarını ise şu şekilde sıraladılar:

KALBİ KORUR

Surre Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre; bitter çikolata, kan basıncını düşürürken kan damarlarını saatler içinde gerginleştirebiliyor. Bu durum ise kan damarı duvarlarını elastik tutan ve kanın vücutta daha kolay akmasına izin veren flavanollere (kakaoda bulunan antioksidanlar) bağlı.

Araştırmacılar, iki hafta boyunca bir kakao kapsülü tüketen 11 yetişkini inceledi. Sonuçlara göre; deneklerde, flavanolleri aldıkları günlerde kan basıncının daha düşük olduğu ve arterlerinin daha gevşek olduğu gözlemlendi.

Bulgular, her gün bitter çikolata yemenin sağlığa yararları sayesinde sadece bir ay içinde kan basıncını düşürdüğünü bulan Portekiz'deki ayrı bir araştırma ekibinden elde edilen sonuçlara dayanıyor.

Bir ay boyunca her gün 20 gr sütlü veya bitter çikolata yiyen 30 genç yetişkine odaklanılan araştırmada, yüksek kakao oranına sahip çikolatayı yiyenlerin, düşük kakao oranlarına sahip çikolatayı yiyenlere sistolik kan basıncının daha fazla düştüğünü görüldü.

Bilim insanları, daha önce de bitter çikolatanın kolesterolü düşürebileceğini bulmuşlardı. ABD'li araştırmacılardan oluşan bir ekip, 31 kişiden 15 gün boyunca 50 gr bitter veya beyaz çikolata yemesini istedi. Bilim insanları, bitter çikolata yiyenlerin daha düşük kan şekeri ve kötü kan lipidleri olduğunu buldular, bu da kardiyovasküler hastalık riskini azaltmada önemli bir etkiye sahip olabilir.

DÜŞEN ENERJİYİ YÜKSELTİR

Bitter çikolata, uzun vadeli etkilerinin yanı sıra kısa vadeli faydalarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle öğleden sonraları düşen enerji seviyesini yükseltmek için içerdiği kafein ve teobromin ile bitter çikolata sağlıklı bir atıştırmalık olarak da öne çıkıyor.

ABD'li araştırmacılar, 100'den fazla genç yetişkine ağırlıkları oranında bitter çikolata verdiler. Örneğin, 60 kg ağırlığındaki birine 60 gr bitter çikolata verildi ve ardından da düşünme ve hafıza görevlerinde yer alırken beyin taramalarından geçtiler.

Çalışmanın sonunda bitter çikolata tüketen kişilerin diğer atıştırmalıkları tüketenlere göre daha dikkatli oldukları görüldü.

DAHA MUTLU HİSSETTİRİR

Bilim insanları, günde sadece birkaç kare bitter çikolata yemenin insanları daha mutlu ettiğini söylüyor. Geçen yıl Koreli bilim insanlarından oluşan bir ekip, her gün çikolata yemenin ruh hali üzerinde olumlu etkileri olduğunu kanıtlayan bir araştırma yürüttü.

Üç hafta boyunca günde 30 gram yüzde 85 veya yüzde 70 bitter çikolata yiyen ya da hiç yemeyen yaklaşık 50 kişiyi incelediler. Psikolojik testlerin sonuçlarına göre bitter oranı en fazla olan çikolatayı yiyenlerin en mutlu olanlar olduğu görüldü.

Ayrıca gönüllülerin dışkı örneklerinin analizinden de çikolatanın bağırsakta mikrobiyal çeşitliliği artırdığı, özellikle de ruh halindeki artışın arkasındaki mekanizma olan bağırsak bakterileri Blautia'nın görüldüğü belirtildi. Bağırsak bakterileri, beynin ruh hali, hafıza ve öğrenme gibi zihinsel süreçleri düzenlemek için kullandığı yüzlerce nörokimyasal üretir.

University College London'daki bir başka ekip de düzenli olarak bitter çikolata yiyenlerin depresyona girme olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor. 2019'da 13 bin kişiye çikolata tüketimi ve depresyon belirtileri hakkında sorular soruldu. Ve bitter çikolata yediğini bildirenlerin depresif ruh halinden muzdarip olma olasılıklarının daha düşük olduğu görüldü. Araştırmalarda şaşırtan bir diğer sonuç ise ruh hali ile beyaz veya sütlü çikolata yemek arasında bir bağlantı olmamasıydı.

Kaynak: AKŞAM