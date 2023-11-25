Balotelli geçmiş olsun... TFF günaydın...

TFF nihayet hatırladı... Balotelli'ye gecikmeli geçmiş olsun dileği iletti...

Yukatel Adana Demirspor'da forma giyen Mario Barwuah Balotelli'nin ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklanan Balotelli'ye ve Yukatel Adana Demirspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu