MHK seminer programına ilk defa kadın hakemler de katıldı

Bugün gerçekleştirilen MHK Kadın Hakem Semineri'ne katılan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi kadın hakemlerle bir araya geldi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve MHK üyeleri, VAR Danışmanı Pawel Gil'in de yer aldığı seminerde kadın hakemlere hitap eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşmasına "Sizlerle ilk defa Riva'da MHK kamp programında bir araya geliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle en kutsal mesleklerden birini yerine getiren, kıymetli çocuklarımızı eğiterek hayata hazırlayan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bugün burada bulunan ve 30 yılını öğretmenliğe adayan MHK Başkanımız Sayın Ahmet İbanoğlu ile öğretmenlik yapan tüm hakemlerimizin bu özel gününü kutluyorum." diyerek başladı.

TFF Başkanı şöyle devam etti: "Hakemlerimizle bir araya geldiğimde hep söylediğim bir şey var. Üç meslek grubu doğrudan insan hayatına etki ediyor; hekim, hâkim ve hakem. Kelime kökleri hikmet kavramından gelmektedir. Hikmet de bilgelik demektir. Bilge sahip olduğu bilgiden dolayı verdiği karara güvenilen kişidir. Sizlerin de kadın hakemlerimiz olarak sahip olduğunuz bilgi ve tecrübe ile ülkemizi başarıyla temsil etmenizi diliyorum." dedi.

Kadın hakemlerin başarısına değinen Büyükekşi "Biliyorsunuz, Sayın Drahşan Arda 1975 yılında hakemliğe başladı. İlk uluslararası kadın hakemimiz oldu. İlk Klasman Kadın Hakemimiz Sayın Elmas Arabacı oldu. 1995 yılında ilk kadın FIFA Hakemimiz Sayın Lale Orta oldu. Sayın Seçim Demirel 2008 ve 2010 yıllarında U17 Kadınlar Dünya Kupalarında görev alan ilk yardımcı kadın hakemimiz oldu. Her biriyle ne kadar gurur duysak az. Onların açtığı yolda bugün toplam faal 565 kadın hakemimiz var. Bölgesel kadın hakem sayımız 28'e, bölgesel yardımcı hakem sayımız 58'e ulaştı. 4 FIFA kadın hakemimiz, 4 FIFA yardımcı kadın hakemimiz var. FIFA kadın hakemimiz Gamze Durmuş Pakkan futbolda, FIFA Futsal Kadın Hakemimiz Fatma Özlem Tursun futsalda UEFA'da birinci kategoride yer alıyorlar." diye konuştu.

TFF Başkanı Büyükekşi "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kadınlarımıza özel önem verdiğimizin altını çiziyorum. Sizler evlerinizde bir eş, bir anne, bir evlatsınız. Gönülden bağlı olduğunuz hakemlik mesleğinde zorlandığınız dönemler olabilir. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Hakemlik en zor mesleklerden biri. Ancak şunu sakın unutmayın; sizler Türk futbolu adına çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Burada da büyük bir ailenin değerli üyeleri olduğunuzu bilin. Ancak sizlerden de güven, adalet, şeffaflık ve eşitlik prensiplerimizle müsabakalarınızı yönetmenizi bekliyoruz. Türk futbolunun gelişmesi için üstlendiğiniz sorumluluğun bilinciyle her gün kendinizi geliştirmenizi istiyoruz. Daha çok çalışmanızı, hataları asgari seviyeye indirmenizi bekliyoruz. Kendinize ve vicdanınıza güvenerek adalet terazisinden şaşmadan kararlarınızı verin. Tüm kadın hakemlerimize görevlerinde başarılar diliyorum." diyerek konuşmalarını sonlandırdı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ardından kadın hakemlerimizle bir süre sohbet etti.

MHK Kasım ayı hakem eğitim programına dahil olan MHK Kadın Hakem Kampı bu akşam sona erecek.