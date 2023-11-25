- Asayiş

Koca vahşeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü

Çankırı'da Kezban G., tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Yakup G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Koca vahşeti: Çocuklarının gözü önünde öldürdü mask

Çankırı'da Yakup G., kavga ettiği eşini bıçaklayarak öldürdü… Olay dün saat 22.30'da Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuk sahibi Yakup G. ile eşi Kezban G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup G. bıçakla eşine saldırdı. Kezban G., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çocukların çığlıkları üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kezban G.’nin yaşamını yitirdiğini belirlendi.Olay yerindeki Yakup G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kezban G.’nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, soruşturma

25 Kas 2023 - 08:32 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.018.834 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL