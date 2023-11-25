‘Merak’ edip cinayet işledi

Güney Kore'de 23 yaşındaki Jung Yoo-jung, mayıs ayında işlediği cinayetle ülkeyi şoke etti. Büyükbabası ile yaşayan ve işsiz olan Jung Yoo-jung, öldüreceği kişiyi çevrimiçi uygulamalardan tespit etti. Polisin aktardığına göre gerçek suç belgeseli ve romanı takıntılı Jung, sohbet uygulamalarını kullanarak en az 50 kişi ile iletişim kurdu. Bu sırada bir İngilizce öğretmenini hedef seçen Jung Yoo-jung, bu kişinin evine öğrenci taklidi yaparak gitti.Jung, öğretmeni evinde 100'den fazla defa bıçakladı. Cesedi parçalara ayıran Jung, bu parçaları çantasına yerleştirip taksi ile bir nehre gitti. Cesedi Nakdong Nehri’ne atan Jung, taksicinin şüphelenmesinin ardından polise şikayet edildi.Gözaltına alınmasının ardından polis, Jung'un bilgisayarındaki tarama geçmişinde cinayet için aylarca süren araştırmaları ortaya çıkardı.Bugün görülen mahkemede Jung, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Jung, suçunu itiraf ederken “halüsinasyon ve bazı zihin bozukluklara sahip olduğunu” söyleyerek daha hafif bir ceza talep etmişti.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.