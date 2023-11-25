Büyükşehir A Takımı’ndan kanal temizliği  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kırsal bölgelerde hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren A Takımı ekipleri, mahallelerdeki acil yapılması gereken sorunlara kısa sürede müdahale ederek, çözüme kavuşturuyor. Bu doğrultuda ekipler, tıkanan yol kenarlarındaki V kanallarını temizleyerek, su taşkınlarının önüne geçiyor. Tam donanımlı araç gereç ve iş makineleriyle kırsal mahallelerin acil ihtiyaçlarını daha hızlı, pratik ve en ekonomik bir şekilde karşılayan A Takımı ekipleri, talepler doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesindeki A Takımı ekipleri, muhtarların, “Muhtar Aktif Sistemi” sistemi üzerinden gönderdiği talepleri kısa sürede yerine getirerek, yapılan hizmetlerle göz dolduruyor.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

İl genelinde, kırsal mahalleler başta olmak üzere, üzeri toprak ve çalılıklarla kaplanarak tıkanan yol kenarındaki su kanallarını küçük ekskavatör kepçe ile açan ekipler, traktöre monte edilen aparat ile yola taşan otları temizliyor, dikenli sarmaşıkların budama işlemini gerçekleştiriyor. Yapılan temizlik ve kanal açma çalışmalarıyla yağışlardan kaynaklanan su taşkınları önlenmiş olacak.

KARLA MÜCADELEYE DESTEK

Ayrıca A Takımı ekipleri, Marmara Bölgesi’nde etkili olması beklenen kar yağışına karşı, Büyükşehir kar timi ekiplerine destek olmak amacıyla tüm araç ve gereçlerin bakımını yaparak, kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışması için hazır kıta olarak nöbete başladı.