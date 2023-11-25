Valilikten uyarı! Hafta sonu boyunca etkili olacak!

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göreRüzgarın, 25.11.2023 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren bölgemizin batısından başlamak üzere, zamanla bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği, 26.11.2023 Pazar günü sabah ilk saatlerinden itibaren etkisini arttırarak batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) ve yer yer tam fırtına (100 km/saat ve üzeri) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi ve Ulaşımda Aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."