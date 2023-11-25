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TCG Anadolu Kocaeli’ye geliyor

Türkiye’nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla önümüzdeki günlerde İzmit Körfezi’ne demirleyecek.

İhlas Haber Ajansı
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Türkiye’nin en büyük yerli ve milli gemisi TCG Anadolu, Kocaeli’ye geliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuyla ilgili olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinden talepte bulunmasıyla TCG Anadolu, önümüzdeki günlerde İzmit Körfezi’ne demirleyecek. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin liman kentlerini ziyaret eden TCG Anadolu’yu Kocaeli’den ve çevre illerden yüzbinlerce kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye’nin mavi vatanda yüzen en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İzmit Körfezinde süzülecek. Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak adlandırılıyor. TCG Anadolu, Cumhuriyetin 100. yılında Kocaelililerin ve çevre illerden geleceklerin ziyaretine açılacak. SİHA, Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı, Hürjet Hafif Taarruz Helikopterinin iniş-kalkış yapabildiği, son teknoloji gelişmiş silahlara sahip TCG Anadolu için Başkan Büyükakın ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı. Suda yüzebilen ve karada hareket edebilen zırhlı amfibi hücum aracı olan ZAHA’ları da taşıyan TCG Anadolu, İzmit Körfezine demirleyecek ve Kocaelilileri selamlayacak.
# TCG Anadolu, büyük, türkiye, çevre

25 Kas 2023 - 09:49 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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