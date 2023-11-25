Başkan Büyükakın’a, Darıcalı esnaflardan hizmet teşekkürü  

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Lokman Hekim Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlarla bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri, altyapı ve üst çalışmalarıyla prestij caddeye dönüşen Darıca Lokman Hekim Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar bu hizmetlerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bölge Koordinatörü İbrahim pehlivan ve teknik personellerin de yer aldığı ziyarette esnafla bir süre sohbet eden Başkan Büyükakın, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek çalışmalar hakkındaki memnuniyetlerini sordu.
BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A ESNAFTAN TEŞEKKÜR
Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen yaya kaldırımları, dekoratif aydınlatma direkleri, altyapı ve üst çalışmalarıyla prestij caddeye dönüşen Lokman Hekim Caddesi’nin modern bir görünüme kavuştuğunu ve ulaşım konforunun arttığını söyleyen esnaflar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a memnuniyetlerini ileterek teşekkür etti. Bölge esnafıyla olan sohbetinin ardından ekmek ustasının ricasını kırmayan Başkan Büyükakın, fırına ekmek koydu ve pişenleri de büyük bir ustalıkla aldı. Esnaflarla olan buluşmasının ardından Başkan Büyükakın ayrıca, kısa bir süre öncesi babasını kaybeden Darıca Belediyesi Mhp Meclis Üyesi Fikret Ağbaba'ya taziye ziyaretinde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.