- Ekonomi

Konuta ağır vergi yükü geliyor

Yeni vergi olmayacağı sözü veren iktidar, oturduğu ev dışında konut alacaklara ağır vergi yükü getiriyor.
Konuta ağır vergi yükü geliyor mask

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre AKP milletvekillerinin  TBMM'ye sunduğu torba yasa teklifine göre, krediyle birden fazla konut alacaklar yüzde 15 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ödeyecek.İlk konutunu alanlar bu vergiyi ödemeyecek. BMSV, konut kredilerinde tahakkuk eden faiz tutarı üzerinden hesaplanacak. Anaparaya BSMV uygulanmayacak.Örneğin 2 milyon liralık konut kredisi kullanıp, ikinci konutunu alanlar 1 milyar lira faiz ödüyorsa 150 bin lira da BSMV ödeyecek. Ayrıca sigorta işlemlerine de BSMV yükü binecek.İktidar uzun süredir istisna uygulanan bu vergi yeniden getirerek konut kredilerini frenlemeyi planlıyor. Torba yasa teklifinde seçim öncesi afları da içeren çok sayıda önemli madde bulunuyor.
# AKP, TBMM

25 Kas 2023 - 10:15 - Ekonomi

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Yorumlar

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Ş. V. Çelik - ZAM... VERGİ...ZAM... Koalisyonu

AkpMhpYrpHüparlı siyasi kadrolarından

ŞEYTAN bile "Başıma iş alırım" korkusu ile uzak duruyor.

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 10:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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