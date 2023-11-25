Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre AKP milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu torba yasa teklifine göre, krediyle birden fazla konut alacaklar yüzde 15 oranında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ödeyecek.İlk konutunu alanlar bu vergiyi ödemeyecek. BMSV, konut kredilerinde tahakkuk eden faiz tutarı üzerinden hesaplanacak. Anaparaya BSMV uygulanmayacak.Örneğin 2 milyon liralık konut kredisi kullanıp, ikinci konutunu alanlar 1 milyar lira faiz ödüyorsa 150 bin lira da BSMV ödeyecek. Ayrıca sigorta işlemlerine de BSMV yükü binecek.İktidar uzun süredir istisna uygulanan bu vergi yeniden getirerek konut kredilerini frenlemeyi planlıyor. Torba yasa teklifinde seçim öncesi afları da içeren çok sayıda önemli madde bulunuyor.
- Ekonomi
Konuta ağır vergi yükü geliyor
Yeni vergi olmayacağı sözü veren iktidar, oturduğu ev dışında konut alacaklara ağır vergi yükü getiriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ş. V. Çelik - ZAM... VERGİ...ZAM... Koalisyonu
AkpMhpYrpHüparlı siyasi kadrolarından
ŞEYTAN bile "Başıma iş alırım" korkusu ile uzak duruyor.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.