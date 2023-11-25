25 Kas 2023 - 10:22- Spor G:

MAÇ SAAT 19.00'DA

Trendyol 1.Lig'in 13.haftasında temsilcimiz Kocaelispor, deplasmanda Bitexen Giresunspor'a konuk olacak.Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi sitemizden takip edebilirsiniz....

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MAÇ SAAT 19.00'DA mask

MAÇ KÜNYESİ
BİTEXEN  GİRESUNSPOR KOCAELİSPOR

MAÇ: 25.11.2023/ 19.00

STAT: ÇOTANAK SPOR KOMPLEKSİ/ GİRESUN

HAKEMLER:   OZAN ERGÜN(Hakem), ERKAN AKBULUT(1. Yardımcı Hakem), NURETTİN DİNÇER DEMİR(2. Yardımcı Hakem), YALÇIN TAŞKINFURAT(Dördüncü Hakem)

Kocaelispor, bu akşam saat 19.00’da, Giresunspor ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Çotanak Stadyumu’nda başlayacak. Mücadeleyi, İstanbul Bölgesi A klasman hakemi Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut, Nurettin Dinçer Demir ve Yalçın Taşkınfurat yapacak. Kocaelispor’u yakından takip eden Bandırmaspor da bu akşam maça çıkacak. Bandırmaspor’un rakibi ise Şanlıurfaspor olacak. Kocaelispor’u yakından takip eden Bandırma, sahasında 3 puanı arayacak. Kocaelispor ise Giresun’dan kazasız belasız dönüp yoluna devam etmek istiyor.

KOCAELİSPOR MUHTEMEL ONBİR


Gökhan Değirmenci

Burak Öksüz

Emir Ortakaya

Oğuz Ceylan

Atila Turan

Yusuf Emre Gültekin

Yusuf Cihat Çelik

Joao Reis Amaral

Daniel Candeias

Giorgi Beridze

Douglas Tanque

GİRESUNSPOR MUHTEMEL ONBİR

Erkan Anapa

Ertuğrul Şenlikoğlu

Kadir Seven

Anıl Yiğit Çınar

Faruk Can Genç

Furkan Kütük

Erol Akdağ

Çekdar Orhan

Vukan Savicevic

Şahin Dik

Brandley Kuwas

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25 Kas 2023 - 10:22 - Spor

Muhabir  Haber Merkezi

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