George Floyd’un katili hapishanede bıçaklandı

ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'u dakikalarca boğazına bastırarak öldüren eski polis memuru Derek Chauvin hapishanede bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. ABD’yi ayağa kaldıran ve polis şiddetinin boyutunu gözler önüne seren George Floyd cinayeti, aylar süren ırkçılık karşıtı protestolara yol açmıştı. Katil polis Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis cezasına mahkum olmuştu. Chauvin’in dün hapishanede başka bir mahkum tarafından bıçaklandığı ve ciddi yaraları olduğu bildirildi. Hastanede tedavi altına alınan Chauvin’in hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. Chauvin’in 9 dakikadan uzun süre diziyle boğazına bastırdığı George Floyd’un ölmeden önceki son sözleri olan “Nefes alamıyorum” ABD’de ırkçılık karşıtı slogana dönüşmüştü.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.