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Bir uyarı da AFAD'tan! Çok kuvvetli geliyor!

Kocaeli'de etkili olacak fırtınaya karşı uyarılar devam ediyor. AFAD, Kocaeli'de etkili olacak kuvvetli ve tam fırtına karşı uyardı.

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Bir uyarı da AFAD'tan! Çok kuvvetli geliyor! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin ardından bir uyarıda AFAD'tan geldi. AFAD, Kocaeli'de vatandaşlara gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: "Meteorolojiye göre ilinizde yarın kuvvetli ve tam fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun"
# afad, fırtına, Meteoroloji

25 Kas 2023 - 10:50 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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