Bir uyarı da AFAD'tan! Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin ardından bir uyarıda AFAD'tan geldi. AFAD, Kocaeli'de vatandaşlara gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: "Meteorolojiye göre ilinizde yarın kuvvetli ve tam fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun"