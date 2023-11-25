25 Kas 2023 - 11:00- Gündem G:

Deniz seferleri iptal edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Deniz seferleri iptal edildi mask

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak tüm deniz ulaşım seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan belediye ekipleri, kentte geçen hafta yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen noktalarda bakım ve onarım çalışması yapıyor. Hasar alan noktaları tek tek belirleyerek çalışma yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırılan ağaç dallarını, deniz kenarlarına vuran çöpleri temizledi. Ayrıca ekipler, atölyelerde müdahale edilmesi gereken malzemeleri de kamyonlarla alarak, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Kentte genelinde bugün ve yarın fırtına etkili olması bekleniyor.
# vapur, fırtına, bakım, onarım

25 Kas 2023 - 11:00 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

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AK - Halkın konforu için bu koşullarda dahi çalışan tüm emekçilerimizin işlerinde Allah kolaylıklar versin,ayaklarına taş değmesin

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Kasım 11:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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