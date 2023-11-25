Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bugün yapılacak tüm deniz ulaşım seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Öte yandan belediye ekipleri, kentte geçen hafta yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgardan etkilenen noktalarda bakım ve onarım çalışması yapıyor. Hasar alan noktaları tek tek belirleyerek çalışma yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırılan ağaç dallarını, deniz kenarlarına vuran çöpleri temizledi. Ayrıca ekipler, atölyelerde müdahale edilmesi gereken malzemeleri de kamyonlarla alarak, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Kentte genelinde bugün ve yarın fırtına etkili olması bekleniyor.
25 Kas 2023 - 11:00- Gündem Güncelleme:
Deniz seferleri iptal edildi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tüm deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
AK - Halkın konforu için bu koşullarda dahi çalışan tüm emekçilerimizin işlerinde Allah kolaylıklar versin,ayaklarına taş değmesin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.