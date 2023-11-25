Ayhan Bora Kaplan’a cinayet soruşturması! 8 yıl önceki cinayetin dosyası yeniden açıldı

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında çok kritik bir operasyon gerçekleştirildiği ortaya çıktı. 2016 yılında Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tatar aşireti üyesi Mahfuz Tatar cinayetine karıştıkları gerekçesiyle Kaplan’ın adamlarına bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 13’ü yakalandı. Şüpheliler, söz konusu cinayeti “örgüt suçu kapsamında işlemek”ten suçlanıyor. Hala İzmir’de cezaevinde bulunan Ayhan Bora Kaplan’ın da bu soruşturmadan ifadesinin alınması bekleniyor.

KATİLLERDEN BİRİ “İNTİHAR ETTİ”

Şırnaklı Tatar aşiretinin üyelerinden Mahfuz Tatar, 2016’da Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Filistin Caddesi’nde bir gece kulübünün önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Tatar’ı öldüren isimlerden Semih Arslan’ın, olaydan bir gün sonra 9. kattan düşmüş halde cesedi bulundu. Arslan’ın intihar ettiği öne sürüldü ancak öldürülüp öldürülmediği araştırılmadı. O dönem Arslan’ın, “Kaplan’ın adamları tarafından 9. kattaki evinin camından aşağı atıldığı” da öne sürüldü. Diğer isim Muhammet Kaplan ise cinayetten tutuklandı. Yargılama sonucu 15 yıl ceza alan Muhammet Kaplan, daha sonra serbest kaldı. Cinayetin Ayhan Bora Kaplan’ın talimatıyla işlendiği öne sürülse de Kaplan’ın ismi dosyada geçmedi.

“AYHAN BORA KAPLAN’IN TALİMATIYLA…”

İçişleri Bakanlığı’na Ali Yerlikaya’nın gelmesinin ardından Ayhan Bora Kaplan, “suç örgütü lideri” olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandı. Tatar cinayeti dosyası da bu soruşturma kapsamında yeniden açıldı. T24’ün edindiği bilgiye göre, Ankara Başsavcılığı Tatar cinayetinin “Ayhan Bora Kaplan’ın talimatıyla örgüt suçu kapsamında işlendiği” gerekçesiyle 23 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu sabah saatlerinde evlerine baskın yapılan şüphelilerden 13’ü gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen 4 ismin, “Kaplan örgütü” soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan isimler olduğu öğrenilirken, diğer 6 ismin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

KAPLAN DA SORGULANACAK

Öte yandan, Kaplan soruşturmasından tutuklu bulunan 4 ismin, Tatar cinayeti kapsamında sorgulanacağı öğrenildi. İfadesi alınacak isimler arasında Ayhan Bora Kaplan ve Muhammet Kaplan da yer alıyor. Soruşturma sonunda dava açılırsa Kaplan cinayetten de yargılanacak.