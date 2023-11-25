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En tehlikeli 10 ülke belli oldu! Türkiye listede var mı?

Dünyanın dört bir yanında farklı suçların oranlarının yüksek olduğu ülkeler bulunuyor. İşte 2022’ün en tehlikeli ülkeleri açıklandı.
En tehlikeli 10 ülke belli oldu! Türkiye listede var mı? mask
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Her saniyede dünyanın dört bir yanında farklı suçlar işleniyor. Suç oranları ülkelerdeki yaşam kalitesini düşürüyordu. Aynı zaman ülkeyi tehlikeli bir duruma düşüyor. Sadece suç oranları değil ülkelerin uyguladıkları sıkı politikalar da ülkelerin tehlikeli duruma sokabilir.

Bunların dışında ülkelerin konumları da önemlidir. Bulundukları konumlar ülkeleri bir uyuşturucu, silah ticareti merkezi haline getirebilir. Yine aynı şekilde terör örgütlerinin yoğunlukta olduğu ülkeler vardır.

Ayrıca ülkelerin güçleri de ülkeleri başka ülkelere karşı tehlikeli kılar. Ellerinde bulundurdukları teknolojiler, askeri teknolojiler ülkeleri tehlikeli duruma sokabilir.

Öte yandan Türkiye her zaman listelerin başında gelirken bu kez ilk 10’da olması hem şaşırttı hem de sevindirdi.

İşte liste:

1. Afganistan

2. Yemen

3. Suriye

4. Güney Sudan

5. Kongo Demokratik Cumhuriyeti

6. Rusya

7. Ukrayna

8. Somali

9. Sudan

10. Irak

Kaynak: yeniçağ

# türkiye

25 Kas 2023 - 12:08 - Yaşam

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