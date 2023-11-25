Talus'tan aday adaylarına tavsiyeler: Çok fazla para harcamayın

31 Mart 2024 yerel seçimleri için 9 Kasım’da başlayan aday adaylığı başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. AKP Kocaeli'de toplam 74 aday adayı başvuru yaptı. Başvuruları yapmaları gerekmeyen 12 belediye başkanıyla birlikte sayı 86 oldu.

HERKES ORADAYDI

AKP Kocaeli aday adayları ile İzmit Sahilde bulunan Seka Deniz Düğün Salonu'nda buluştu. Basına kapalı gerçekleşen buluşmaya mevcut milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları, il başkanı ve yönetimi, geçmiş dönem il başkanları Abdullah Eryarsoy, Mahmut Civelek, Mehmet Ellibeş ve aday adayları katılım gösterdi.

SEÇİLMEYEN ADAY ADAYLARINDAN DA ÇALIŞMALARINA DEVAM ETMESİNİ İSTEDİ

Kahvaltı programında buluşan AKP Kocaeli ailesi birlik ve beraberlik mesajı verdi. Programda söz aldığı öğrenilen il başkanı Şahin Talus aday adaylarına seslendiği öğrenildi. Son yıllardaki ülke gündemine değindiği öğrenilen Talus pandemi ve deprem sürecine değindi. Aday adaylarına seslenen Talus aday açıklandıktan sonrada seçilmeyen aday adaylarından aynı tempoda çalışmalarına devam etmelerini isterken mevcut belediye başkanlarının doğal aday adayı olduğunu ifade ederek aday adaylarından onların rakibi olmadıklarını onların hukukunu korumaya aday olduklarını ifade etti. Karşılıklı hassasiyet ve nezaketleri sebebiyle belediye başkanlarına ve aday adaylarına teşekkür ettiği öğrenildi.

CUMHUR İTTİFAKI VURGUSU

Gittikleri yerlerde kendilerine neler olduğunu neler yapıldığını ve yapacaklarını soracaklarını söyleyen Talus; Genel Merkez ve Cumhurbaşkanımızın demeçlerinin onlara yol göstereceğini vurguladığı da edinilen bilgiler arasında. Cumhur İttifakı vurgusu yapılmasının genel merkezin önemle istediğini seçimi Cumhur İttifakı ile kazanacaklarını Talus vurgularken İzmit'i kaybetmelerini ise yol kazası olarak vurguladı

DEMEÇ İÇİN YAKLAŞAN GAZETELERE DİKKAT

Aday adaylarına tavsiyelerde de bulunduğu öğrenilen Talus'un her vatandaştan oy alınabileceğini ve kimsenin ötekileştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu süreçte aday adaylarına çok fazla para harcamamalarını tavsiye eden Talus demeç için yaklaşan gazetelere dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı.