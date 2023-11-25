HAKAN YAĞCIOĞLU İLE İZMİT SOKAKLARI: ATA TOPRAĞIMIZ İZMİT, SANTİM SANTİM SATILIRKEN

Bu güzel türküyü dinliyorum kulaklığımda…

Sabah…

Yürüyüş yolu adeta uçuyor…

Bizim mendilci kardeşim Yavuz, dizmiş mendillerini…

Cumartesi ya, ekmeğini çıkaracak…

Günde 60 lira kazanıyor…

Ayda 1800 yeter…

Bu kentin küçücük caddelerinde 4x4’lerle gezen, görgüsüz öküzlük abidesi hırsızların, haram yoldan kazandıkları bir günlük benzin parası…

Ama yavuz adam…

Ekmeğini alnının teriyle kazanıyor…

Dilenmiyor…

Kira vermiyor…

Maaşı yok…

Sigortası yok…

EYT onun için bir hayal…

Emeklilik de hayalden öte…

Onunla oturur felsefe konuşurum…

İnanamazsınız bizim Yavuz’un dağarcığına...

Okumayı çok seviyor…

Yere düşen gazeteleri alıp tek tek okuyor…

Böyle tutkulu…

Bana da hayatımla ilgili öğütler veriyor, ciddiyet ve keyifle dinliyorum…

O da, ben de, bu kentte adam gibi, alnımız açık geziyoruz…

Hrant gibi güvercin ürkekliği yaşamıyoruz hem de…

Bir can emanetimiz var, onu da seve seve veririz…

Ölümden korkumuz yok…

Biz yaşarken kendimizi öldürmüşlerdeniz…

Hiç olmazsa biz öldürülünce herkes hatırlar, ama vuranları kimse hatırlamaz…

Biz kahraman oluruz…

Deniz Gezmişgiller gibi…

Akşam olacak eve döneceğiz ve maçı izlemeye gideceğiz…

57 yılımızı verdiğimiz, gözümüzü açtığımız, evladımızı yetiştirdiğimiz, bacımızın, babımızın, atamızın gözünü açtığı İzmit giderek yalnızlaşıyor…

Yürüyüş Yolu’nda insanlar üzerimize üzerimize gelip omuz atıyor…

Dağlı güvercinler gibi…

Burayı sahipsiz gördükleri için, sahipleniyorlar…

Bazı İzmitli görünümlü çakma hemşeriler ise malını mülkünü birkaç kuruş uğruna yabancılara satama devam ediyor…

Haince…

Haksızca…

Birkaç kuruşluk ciğerlerine oksijen çekmek için…

Eve doğru gün batarken yol alacağız…

Türkü yine sabahki gibi devam edecek…

“Bu kente yalnız çöktüğü zaman

Uykusunda bir kuş ölür ecelsiz

Alıp da başını gitmek istersin

Karanlık sokaklar kör,sağır, dilsiz…”