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Gönül, prompter ile konuştu

2001 yılında kurucu kadın kolları başkanlığı, 2007 yılında milletvekili ve 2014 yılında AKP Kadın Kolları Genel Başkanılığı yapan AKP'nin İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül'ün, tanıtım programında sahnede sık sık prompterdan yardım alması dikkat çekti.

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AKP’de dün akşam Hasan Gemici Spor Salonu’nda düzenlenen programda İzmit Belediye Başkan Adayı Sibel Gönül’ün tanıtımı yapıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile vekillik dönemindeki milletvekili arkadaşlarının da katıldığı törende Sibel Gönül’ün konuşmasını prompterdan yardım alarak okuması oldukça dikkat çekti. 

İLK BAŞİSKELE'DE KULLANILDI

İlk olarak aday tanıtım toplantıları kapsamında AKP Başiskele Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, kendi tanıtımında sahnede prompter ile konuşmuştu. Özlü’nün ardından eski Milletvekili ve Derince Belediye Başkan Adayı Zeki Aygün de prompter ile tanıtım yaptı. Son olarak ise İzmit Adayı Sibel Gönül’ün konuşmasını prompterdan yapması dikkat çekti.

PROMPTERDAN YARDIM ALDI

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2001 yılında kurucu kadın kolları başkanlığı, 2007 yılında milletvekili ve 2014 yılında AKP Kadın Kolları Genel Başkanılığı yapmasına rağmen Gönül’ün sahnede doğaçlama konuşamaması ve sık sık prompterdan yardım alması, katılımcılar tarafından hitabet gücünün zayıf olduğunu düşündürdü. Selin BECER

Bugün 12:25 TSİ - Siyaset

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