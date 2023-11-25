O AVM'de mobbing mi uygulanıyor?

Bir dönem kurumsal firmaların gözdesi olan ve sinema alanında kent insanının tercih sebebi haline gelen kurum olan Dolphin AVM, bugünlerde kiracılarına uyguladığı hukuksal baskı iddiaları ile gündemde. Pandemi sonrası kurumsal firmaların ve özellikle sinemanın ayrılmasının, yönetimin uzlaşılmaz tavrından kaynaklandığı, müşteri kaybeden alışveriş merkezinin giriş sayılarının da buna bağlı olarak dibe vurduğu belirtiliyor. Pandemi döneminde dükkanları kapanan ve zor durumda kalan esnafların kira indirim isteğine olumlu yanıt vermeyen yönetimin, pandemi sonrası ödemelerini yapmakta zorlanan kiracıların, borçlarını ödemelerini taahhüt etmelerine rağmen, birçok kişi ve kuruma icra gönderdiği ve ayrılıkların bu nedenle olduğu konuşuluyor. Kiracıların sorunlarını anlatmak için yatırımcı ile görüşme taleplerinin ise yönetim tarafından, ‘Yatırımcı, hiçbir kiracı ile muhatap olmak istemiyor’ diyerek geri çevrildiği de söyleniyor.Dolphin’in ofis katlarında bulunan doktor ve avukatların da, yönetimin tavırlarından rahatsız olduğu belirtiliyor. Yıllardır burada ofisleri bulunan kentin tanınmış doktor ve avukatlarına, ‘Kiranız düşük’ diyerek kira tespit davaları açıldığı, kirasını düzenli ödeyen kiracılara, ‘Ay sonunu beklemeyin, faturalarınızı 20 gün içinde yatırmazsanız ihtarname çekeceğiz’ dendiği, ihtarname çekilen birçok doktor ve avukatın da, taşındığı öne sürülüyor. Taşınma sebeplerinden birinin de, ofislere gönderilen fahiş elektrik faturaları olduğu iddia ediliyor.

KİRACILARA FATURA EDİLİYOR

Ofis katlarındaki fahiş elektrik faturalarına esnafların da itiraz ettiği, yönetimin alışveriş merkezine gelen ortak alan aydınlatma faturalarını da kiracılara bölerek ödettiği, 8-10 bin TL civarında kesilen elektrik faturalarının, kiracıları isyan ettirdiği dile getiriliyor. Su kullanmayan giyim, konfeksiyon ve tekstil mağazalarına her ay kesilen su faturalarına da esnafların anlam veremediği, alışveriş merkezinin elektrik ve su giderlerinin de, ofis ve alışveriş merkezinde bulunan kiracılara fatura edildiği öne sürülüyor.

70-80 TL OTOPARK ÜCRETLERİ

Dolphin’deki ücret politikasının da, hem esnafları, hem de müşterileri olumsuz etkilediği belirtiliyor. Ortalama 70-80 TL’yi bulan otopark ücretlerinden müşterilerin oldukça rahatsız olduğu, bunun da giriş sayılarını etkilediği dile getiriliyor. Alışveriş fişlerinin otoparkta kullanılması uygulamasını da kaldıran yönetimin, esnaflara depo olarak otopark alanında verdiği 5-10 metrekarelik kullanım alanı bulunan yerlerden de kira almak istemesi sonucu, birçok esnafın depolarını da boşalttığı söyleniyor.Kiracıların en rahatsız olduğu bir başka konunun ise alışveriş merkezi avukatının tutumu olduğu, kiracılarla tehditvari konuşmalar yaparak, konuşularak çözülecek en ufak sorunları dahi yargıya taşıdığı, her davadan alacağı ücreti düşünerek, kiracılarla avm yönetimini karşı karşıya getirdiği de iddia ediliyor. Hatta yönetimin, kiracılarla çok sert üslupla konuşan avukatları nedeni ile zor durumda kaldıklarını belirttiği, bazı kiracılara da bu konuda rahatsızlıklarını ilettiği ama sonuç alınamadığını söyledikleri konuşuluyor.Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, Dolphin yönetiminin yeni yılda sözleşmesi biten esnafların kiralarına yüzde 200 oranında zam yapacağını ilettiği, ‘istemeyen gider, bizim için para önemli’ dediği, birçok kurumsal marka ve firmanın da, anlaşılmaz baskıcı tavır sebebi ile yeni yılda alışveriş merkezinde olmayacağı konuşuluyor. Esnafların Dolphin’deki hukuksuz uygulamalar sebebi ile yargıya başvuracağı, konuyu kentteki siyasi erkle paylaşacağı da söyleniyor.