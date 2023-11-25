Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli'de etkili olacak kötü hava şartlarına ilişkin uyarıda bulundu. "Bugün ( 25 Kasım ) saat 24.00’a kadar 50/ 70 km/saat rüzgar , Yarın ( 26 Kasım ) 00’dan 15.00’e kadar 80/90 km / saat rüzgar , Ayrıca sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenmekte. ÖZELLİKLE PAZAR GÜNÜ zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"
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Kar ve karla karışık yağmur bekleniyor!
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kötü hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.