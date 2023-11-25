Kar ve karla karışık yağmur bekleniyor!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli'de etkili olacak kötü hava şartlarına ilişkin uyarıda bulundu. "Bugün ( 25 Kasım ) saat 24.00’a kadar 50/ 70 km/saat rüzgar , Yarın ( 26 Kasım ) 00’dan 15.00’e kadar 80/90 km / saat rüzgar , Ayrıca sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenmekte. ÖZELLİKLE PAZAR GÜNÜ zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"