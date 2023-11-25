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Kar ve karla karışık yağmur bekleniyor!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kötü hava koşullarına karşı uyarıda bulundu.

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Kar ve karla karışık yağmur bekleniyor! mask

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Kocaeli'de etkili olacak kötü hava şartlarına ilişkin uyarıda bulundu. "Bugün ( 25 Kasım ) saat 24.00’a kadar 50/ 70 km/saat rüzgar , Yarın ( 26 Kasım ) 00’dan 15.00’e kadar 80/90 km / saat rüzgar , Ayrıca sağanak yağış ve yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur beklenmekte. ÖZELLİKLE PAZAR GÜNÜ zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"
# kar

25 Kas 2023 - 13:21 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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