25 Kas 2023 - 13:58- Gündem G:

Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu acile kaldırıldı
Spor Müdürümüz Hakan Yağcıoğlu acile kaldırıldı mask

Bugün öğle saatlerinde gazeteden ayrılıp evine dönmek için yola çıkan gazetemiz Spor Müdürü Hakan Yağcıoğlu, otobüs beklediği sırada fenalaşarak bayıldı. Duyarlı bir otobüs şoförünün olaya müdahale etmesiyle Hakan Yağcıoğlu Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yağcıoğlu’nun tedavisi hastanede sürüyor.

25 Kas 2023 - 13:58 - Gündem

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