Ali Korkmaz: Öğretmenler, yeni eserler inşa eden mühendisler gibidir

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü dolu dolu kutlayan Kocaeli BİLNET Okulları ve Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları, Başiskele bulunan Naila Garden’da öğretmen ve kurum müdürlerinin katılımıyla program düzenledi. Okul kurucusu Ali Korkmaz ve kurum müdürleri tarafından Kocaeli BİLNET Okulları ve Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nda 5 ve 10. yılını dolduran öğretmenlere plaket takdim edildi. Meslekte 40 yılını tamamlayan Nergis Köy’e çiçek takdimi yapıldıktan sonra birlikte pasta kesimi yapıldı.

“ YENİ ESERLER İNŞA EDEN MÜHENDİS GİBİYİZ”

Programda konuşan Okul kurucusu Ali Korkmaz, “Bilimin, sanatın, aydınlığın, iyiliğin, güzelliğin, doğruluğun, kısaca insanı insan yapan tüm değerlerin yaratıcısı, yansıtıcısı ve yaşatıcısı olan sizler, eminim ki tüm bunları sevgiyle ve özveriyle yerine getiriyorsunuz. Kimimiz ulu bir çınar gibiyiz, yıllarımız var bu kıymetli meslekte, kimimiz ise körpe bir fidan dalıyız, taptaze bilgileri yeşertiyoruz. Ama biliyoruz ki yılların pek de önemi yok aslında. Her gün yeni bir heyecan, her daim yeni bir sevgi. Tıpkı heyecanla aşkla yeni eserler inşa eden mühendis gibiyiz” dedi.

“HUZURLU VE GÜVENİLİR ÇALIŞMA ORTAMIYLA YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDİYORUZ”

Açıklamasına devam eden Korkmaz, “Kocaeli BİLNET Okulları ve Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları olarak gayemiz; Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, insanlığın ve ülkemizin gelişmesinde rol oynayacak nesilleri, çağımızın ihtiyaçlarını karşılayacak, çok yönlü ve çağdaş donanımlara sahip olacak şekilde yetiştirmek olmuştur. Güçlü ve lider bir kurumun sahip olması gereken tüm özellik ve imkanlarıyla, emin adımlarla büyüyen Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumlarımızın 21'inci yılında, Kocaeli BİLNET Okullarımızın 6'ncı yılında ilerlerken, öğretmenine değer veren, fikirlere ve yeniliklere açık, akademik başarıyı benimseyen, pedagojiyi her şeyin üstünde tutan, güçlü eğitim kadrosu, huzurlu ve güvenilir çalışma ortamıyla yürüyüşümüze devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLU OLSUN”

Son olarak Korkmaz, “Çok değerli arkadaşlarım, dünyanın, ülkemizin ve sektörümüzün yaşadığı tüm zorluklara rağmen, sizlerle omuz omuza, gönül gönüle, tüm sıkıntı ve zorlukları aşmak ve başarmak, şahsım ve kurumlarım adına çok kıymetli olmuştur. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır" sözü çok kıymetlidir. Yarınlarımızın daha aydınlık olması, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hızımız, eğitime ve öğretmene verdiğimiz değer oranında olacaktır. Bunu başarmak için fedakarca çalışan siz çok değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” dedi.

BİLGİ KÖPRÜSÜ MONTESSORİ ANAOKULU’NDA 5. YILINI TAMAMLAYANLAR ÖĞRETMENLER

Sıla BAYDAR

Hilal FURUNCU

BİLGİ KÖPRÜSÜ GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NDE 5. YILINI TAMAMLAYANLAR ÖĞRETMEN

Sude SÜLEYMAN

BİLGİ KÖPRÜSÜ LGS HAZIRLIK KURSU’NDA 5. YILINI TAMAMLAYANLAR ÖĞRETMENLER

Duygu Ulu ATILKAN

Seval ESEN

Orhun OR

BİLGİ KÖPRÜSÜ EĞİTİM KURUMLARI’NDA 10. YILINI TAMAMLAYAN ÖĞRETMENLER

Merve KORKMAZ

Merve ERSOYLU

Hüseyin ACAR

Nigar BARAN

KOCAELİ BİLNET OKULLARI’NDA 5. YILINI TAMAMLAYAN ÖĞRETMENLER

Gizem ÖZCEL

Burcu Nur ÇOLAK

Tuğçe ŞAHİN

Zeynep Seval Ural DÖKER

Songül AYAZ

Onur SALMAN

Züleyha GALİP

Nihan GİDER

Meral BAŞTÜRK

Semra BUDAK

Pınar SANCI