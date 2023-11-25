İzmit Belediyesi 25 Kasım’da kadına yönelik şiddete dikkat çekti

Her sene olduğunu gibi bu sene de İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Belsa Hizmet Binası önünde vatandaşlara şiddetsiz bir geleceği temsil eden turuncu renkte çınar rozeti dağıttı. Aynı zamanda kadınların her zaman yanlarında bulundurabileceği ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ile protokolünü imzaladığı Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın yazılı olduğu anahtarlıkları verildi. Ayrıca Sabri Yalın Parkı içerisine de kadın cinayetine kurban giden kadınların maketleri koyularak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ne dikkat çekildi.
“AİLE İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI”
Kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi amacıyla yakın zamanda birçok belediye başkanı ve temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayına ev sahipliği yapan İzmit Belediyesi, kadınların şiddete maruz kaldığında veya tanık olduğunda 0549 656 96 96 telefon numaralı “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı” nı arayarak hem hukuksal hem psikolojik destek alınabileceğini hatırlattı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Turanoglu - İzmit belediyesi yolsuzlukları yazacakmisiniz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.