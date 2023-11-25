İtalya'da düzenlenen çalıştayda gıda güvenliği ele alındı

Kocaeli Valiliğince hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu “Yerel Gıdanın İzi” projesi çerçevesinde çalıştay düzenlendi. Erasmus Plus-Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Ortaklıkları programı dolayısıyla, Avrupa Komisyonunca finanse edilen projede Türkiye’nin yanı sıra Fransa, İspanya ve İtalya yer alıyor. Kocaeli Valiliğince hazırlanan, "Erasmus Plus - Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Ortaklıklar" programında Avrupa Komisyonunca kabul edilen "Local Food Trace" (LOFT) "Yerel Gıdanın İzi" projesi çerçevesinde İtalya’da düzenlenen çalıştaya Fransa'dan Petra Patrimonia Tarım Kooperatifi, İspanya'dan Zaragoza üniversitesi Araştırma Enstitüsü ve İtalya’dan Bologna Üniversitesi Ziraat Fakültesi temsilcileri katıldı. Kocaeli Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gebze Teknik Üniversitesi’nden ilgili birimlerin yetkililerinin yer aldığı Bologna Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 2 gün süren çalıştayda, gıda güvenliği ve gıda güvencesi konuları görüşüldü.

Yerel gıda üretim ile tüketim faaliyetlerinin paydaşlarının desteklenmesi, mesleki olarak eğitilmesi ve faaliyetlerinin yasal bağlamlarının farkında olması ihtiyacından doğan LOFT projesi, küçük ölçekli yerel gıda üreticilerini desteklemeyi amaçlıyor. LOFT ayrıca yerel gıda tüketicileri ve bu tür gıda üretim faaliyetlerinin yerel yönetim organları da dahil olmak üzere ilgili paydaşların bilinçlendirilmesini hedefliyor. Proje ortağı 4 ülkenin yerel gıda üretim ve tüketim faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanan proje 30 ay sürecek. Dört dilde hizmet verecek olan web tabanlı bir uygulama ile yerel gıda üretici ve tüketicilerine yardımcı olacak aplikasyon da oluşturulacak.