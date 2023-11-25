Feci kazada ölen 14 yaşındaki kız çocuğu son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün Halıdere Mahallesi D-130 karayolu Halıdere Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine seyir halinde olan U.K. idaresindeki 20 BDC 35 plakalı Volvo marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Altuntaş'ın üzerinden, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen tır geçti. 100 metre sürüklenen Altuntaş, olay yerinde feci şekilde can verdi. Dersten çıkan ve eve dönüş yolunda kaza geçirdiği Altuntaş'ın, anne ve babası olay yerinde göz yaşlarına hakim olmadı. İlçedeki özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan otomobil sürücüsü U.K.’nin ise, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Acılı baba kızının tabutunun başında kalakaldı

Aile tarafından cenazesi teslim alınan Tuğçe Altuntaş’ın cenazesi, Halıdere Mahallesinde bulunan, Halıdere Merkez Camiinde getirildi. Acılı baba İbrahim Altuntaş, kızının tabutuna öylece bakakaldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Altuntaş, Halıdere Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer katıldı. Öte yandan, Acılı anne Serpil Altuntaş’ın ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuğunun, 17 Ağustos 1999 depreminde vefat ettiği ortaya çıktı.