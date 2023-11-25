SAĞLIK İÇİN MUTFAKTAN ATILMASI GEREKEN 5 ŞEY!

Sağlıklı beslenme önce beyinde sonra mutfakta başlıyor. Biz bundan 12 yıl önce mutfaktan zararlı yiyecekleri atarak başladık. Ardından sıra mutfak gereçlerine geldi. Pazar Kahvaltısı videolarından birinde bu dönüşümü ve evimizde kullandığımız mutfak gereçlerini paylaşmıştık. Foodmatters.com ‘dan Nurçin Çaglar ‘ın sizler için çevirdiği yazıyı paylaşıyoruz.

Modern dünyada maruz kaldığımız toksinler sağlığımızı düşündüğümüzden daha fazla etkiliyor. Sağlığımızı etkileyen ilk yer mutfağımızdır ve daha sağlıklı bir mutfak için mutfaktan atılması gereken 5 şey ve yerine kullanılabilecek alternatifler:

1- Plastik saklama kapları

Plastik saklama kaplarından BPA ve diğer kimyasallar yiyeceklerimize geçer. En sağlıklısı cam kaplar kullanmaktır.

2- Plastik pişirme araçları

Plastik kaşık, spatula gibi araçları atın ve yerine ahşap, bambu veya paslanmaz çelik olanları kullanın. Silikon da 232 dereceye kadar güvenle kullanılabilir.

3- Plastik torbalar

Plastiğin yediklerimizle hiç temas etmemesi için kağıda sarın, kağıt torbalar kullanın.

4- Yapışmaz teflon tavalar

Teflonun içerdiği kimyasalın kanserojen olduğu artık biliniyor. Demir döküm tavalar teflonun yerini almalı. Demir döküm tavaların içinde bir kaç kez yağ ısıtıldığında yapışmaz özellik kazanır. Döküm tavanın içeriği yiyeceğe geçse bile demir geçmiş olur.

5- Tüm yapışmaz tava ve tencereler

Teflon yerine diğer yapışmaz maddeler de zararlı kimyasallar içermektedir. Cam veya çelik tencerelerde pişirmek en iyisidir.

Sonuç olarak yiyeceklerimizi pişirdiğimiz veya sakladığımız kapların sağlığımız üzerinde etkisi olduğu gibi çevreye de etkisi vardır. O nedenle zararlıları atalım, sağlığımızı koruyalım.

Özet çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

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Kaynak: https://www.foodmatters.com/article/5-things-to-toss-for-a-healthier-kitchen