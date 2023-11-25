İSİG Meclisi'nden iş cinayetleri raporu: 10 yılda bin 349 kadın...

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Raporunu yayımladı. Rapora göre son 10 yılda 1349 kadın işçi yaşamını yitirdi.

Yapılan değerlendirmelerde istihdamda kadınların ağırlığı, kadın işgücünün ücretsiz ev işçiliği ve kayıt dışı istihdam boyutlarının görmezden gelindiği belirtilen raporda, "Kadın işçilerin çalıştığı alanlar tehlikesiz ve basit gibi ele alınıp önlemlerin dışında bırakılıyor." ifadeleri yer aldı.

EN FAZLA ÖLÜM TARIM-ORMAN İŞKOLUNDA

Raporda, 2013’ten beri gerçekleşen kadın iş cinayetlerinin yüzde 42’sinin tarım-orman işkolunda çalışan kadınların olduğu belirtildi.

Tarım-orman işkolundaki ölümleri yüzde 15'lik oranla sağlık işkolunun izlediği ifade edildi. Rapora göre ticaret, büro, eğitim, sinema işkolu da bu yıllarda yaşanan kadın iş cinayetlerinin yüzde 13’ünü oluşturdu. Belediye-Genel İşler işkolu ile tekstil ve turizm-konaklama işkolları da kadın iş cinayetleri bakımından öne çıkan işkolları oldu.

ÖLÜM SEBEPLERİNİN BAŞINDA TRAFİK KAZALARI GELİYOR

Kadın işçilerin ölüm sebeplerinin başında yüzde 44 ile trafik-servis kazaları yer aldı. Mevsimlik tarım işçisi kadınların tarlalara, tarım arazilerine taşınırken yollarda hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

Kadın iş cinayetleri bakımından diğer önemli ölüm nedenleri ise Kovid-19 ölümleri, ezilme-göçük sebepli iş cinayetleri, şiddet sonucu ölümler ve kalp krizi ve beyin kanaması gibi ani ölümler.

Raporda artan kadın cinayetleri içinde iş cinayetlerinin göz ardı edildiği ve son yıllardaki kadın iş cinayetlerinde de kadına yönelik şiddet sonucu ölümlerde artış yaşandığı belirtildi.