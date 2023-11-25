Gençtürk, Büyükakın'a Ensar'a verilen Pembe Köşk'ü hatırlattı

2022 Yılı Sayıştay Denetim Raporları, AKP'li belediyelerde yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkardı. Sayıştay raporlarında, AKP'li belediyelerin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamaları tespit edildi.

BÜYÜKŞEHİR’DEN VAKIFLARA KIYAK

Türkiye’nin en borçlu belediyesi olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik Sayıştay Denetim Raporu, belediyenin içinde bulunduğu borç batağına ayna tuttu. AKP yönetimindeki belediyenin mülkiyetindeki taşınmazları vakıf ve derneklere tahsis ettiği, elektrik dağıtım şirketlerine ayrıcalık sağladığı ortaya çıktı.

PEMBE KÖŞK ENSAR VE TUGVA'YA

Konuya ilişkin CHP'li Avukat Nazım Gençtürk açıklamasında "Kocaeli Kocaeli Büyüksehir Belediyesi tarafından üç yıl önce; halkın da büyük tepkisine rağmen kendilerince bir kılıf bulunup Tarihi Pembe Köşk halka kapatılmış ve 10 yıl süreyle Ensar Vakfı'na ve Tügva'ya tahsis edilmişti. Sn. Büyükakın o dönem kanununun açık hükmünü ve hukuku hiçe sayarak "Burası Ensar Vakfına anasının ak sütü gibi helal olsun" demiş, "Onlar bir alırsa ben iki veririm" diye meydan okumuştu. O dönem, kanunu ne kadar arkadan dolanmaya çalışırsanız çalışın Pembe Köşk'ün Ensar'a ve Tügva'ya verilmesinin usulsüz, hatta kanunen yok hükmünde olduğunu yazmıştım.

MECLİS KARARI DAHİ OLSA VEREMEZSİN

Önceki gün Kocaeli Büyüksehir Belediyesi hakkında yayınlanan Sayıştay Raporu'unda açıkça "meclis kararı dahi olsa veremezsin, geri alınması gerekir" şeklinde rapor düzenlenmiş. Sayın Büyükakın'ın hukuk ve devlet kurumlarının itibarını koruma sınavı başladı. Bakalım Sayıştay tarafından ikinci kez uyarıldığı bu konuyla ilgili gereğini yapacak mı yoksa Anayasa Mahkemesi kararlarının bile tanımadığı düzende bana mı kaldı hakka hukuka kanuna uymak diyip kulağının üzerine mi yatacak göreceğiz."dedi