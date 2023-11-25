Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Kartepe ilçemizde bulunan Kyk yurdunun çatısı rüzgar ve fırtına nedeniyle kısmı zarar görmüş olup yaralanan yoktur. Teknik ekipler bölge sevk edilmiştir."
- Asayiş
Fırtınada KYK yurdunun çatısı zarar gördü!
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kartepe'de bulunan bir KYK yurdunun çatısının fırtınada zarar gördüğünü duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.