Fırtınada KYK yurdunun çatısı zarar gördü!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıklamasında şu ifadeleri kullandı: " Kartepe ilçemizde bulunan Kyk yurdunun çatısı rüzgar ve fırtına nedeniyle kısmı zarar görmüş olup yaralanan yoktur. Teknik ekipler bölge sevk edilmiştir."