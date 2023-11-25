Alabora olan kanoda 5 sporcu ölümden dönmüştü: Korku dolu anları böyle anlattı

İzmit Körfezi'ne kanoyla açılan sporcular ölümle burun buruna geldi. Fırtına sebebiyle ilerlemekte zorlanan sporcuların kanoları alabora olunca denizin ortasında mahsur kaldı. O esnada sahil bandında bulunan restoran çalışanları durumu fark ederek ekiplere haber verdi. Ekiplerin ve restoran çalışanlarının da yardımıyla sporculara halata bağlı can simidi uzatıldı. Uzun uğraşlar neticesinde 4 sporcu kendilerine uzatılan can simidiyle kurtarılırken eğitmenleri ise sahil güvenlik ekipleri tarafından botla kurtarıldı.
4 SPORCU VE EĞİTMENLERİ KURTARILDI
Yaşananları anlatan restoran çalışanı Bedir Mengüverdi, “Sporcular dalgaların hızlanmasıyla denizde mahsur kaldı, sağa sola sürüklendiler. Olayı fark edince sahil güvenliği aradık, bot gönderdiler ama rüzgarın şiddetiyle pek işi yaramadı. Biz de güvenlikle birlikte 4 sporcuyu can simidi atarak kurtardık. Sporcuları içeri alarak ısıttık, çay kahve ikram ettik. Sporcular baya üşümüşlerdi, titriyorlardı. Kadın sporcunun sudan dolayı vücudunda morluklar oluşmuştu. Kanoda kalan sporcuların hocalarını da sahil güvenlik botu gelerek kurtardı" diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Bengü - Kardeşim bize meteoroloji uyarı mesajı atıyor, siz denizde antrenman yapmak için açılıyorsunuz bekleyin çok mu acil, sonrası mazagin haber
Lutfen Dikkat - Gecmis olsun lutfen biraz dikkatli olalim,deniz seferlerinin iptal edildigi ,firtinanin cikacagi onceden afad tarafindan uyarilmasina ragmen denizehem de ogrencilerle egitime cikmanin tehlikeli olabilecegi ongorulebilmeliydi.
Gurbetçi - Lisanslari varsa hemen iptal edilsin.bu kadar akil yoksunu sporcu olurmu.hava durumuna bakmadan denizemi cikilir.Sahil güvenlik in mesaisine yazik.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.