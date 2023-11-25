Kocaeli'de Filistinli kadınlara destek açıklaması

Öncü Kadınlar Derneği, İsrail devleti tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden ve şiddete uğrayan Filistinli kadınlar için 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen açıklamada Öncü Kadınlar, şiddetin ve zulmün karşısında olduğunu belirterek Filistin'de yaşananların bir soykırım olduğunu ifade etti.

FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ

Serpil Büşra Namlı tarafından okunan açıklamada "Bizler bu gün Öncü kadınlar derneği olarak 25 kasım kadına yönelik uluslararası Şiddetle Mücadele Günü'nde en büyük insan hakkı ihlali olan ve coğrafi sınır tanımaksızın tüm dünyada varlığını sürdüren şiddete karşı duyarlılığımızı artırmak ve maalesef bugün şiddetin en yoğun yaşandığı yer olan Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için toplandık. Vicdanların sesi olmak için bu gün buradayız. Kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkiler yapan kadına yönelik şiddetin her zaman karşısındayız.

ÜÇ MAYMUNU OYNAMAKTADIR

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde eğitim müfredatlarından medya içeriklerine, hukuk düzenlemelerinden sosyal politikalara kadar pek çok alanda eşgüdümlü bir yönetim sistemini benimsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şiddetin en ağırı bu gün bütün dünyanın gözü önünde filistin halkına topyekun uygulanmaktadır.Filistin'de yaşananlar savaş şartlarının çok ötesindedir soykırım ve katliamdır.Bu soykırımı dünyafilm izler gibi izlemekte üç maymunu oynamaktadır. Bu gün buradan bütün dünya ya sesleniyoruz,neden sesinizi yükseltmiyorsunuz Kadınlar, çocuklar, hayvanlar ve doğa ölüyor. Bütün değerlerimiz filistin topraklarına gömülüyor.

YÜREKLERİMİZİ DAĞLAMAKTADIR

Gazzeye sağlanan temel gida,enerji ve insani yardımlar kesilerek sivil yerleşimler okullar, hastaneler,camiler ve kiliseler hedef gözetilmeksizin vuruluyor. Gazzeye atılan ölümcül ve yasaklıbombalarla her gün yeni bir katliam yapılıyor. Evlerini terk etmeye zorlanan siviller yollarda bombalanıyor.. Çocuklarının cesetlerini kollarına yazdıkları yazıdan tanıyan anneler içimizi parçalamaktadır.. Katledilen annesini saçından tanıyan çocuğun feryadı

yüreklerimizi dağlamaktadır. Yoğun bakımdaki bebekler çaresiz bir şekilde ölüme terkediliyor..

Çocuklarımıza nasıl bir dünya bıraktığımızın farkındamıyız.. Haklının değil, güçlü olanın

kazandığı bütün değerlerin güçlü olanın eliyle yıkıldığı bir dünya geleceği olmayan bir dünyadır. Terör devletlerinden oluşan bir dünya insanlığın felaketi ve sonu olacaktır. Batının ileri bir medeniyet olduğu balonu patlamıştır. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, kadın erkek, yaşlı çocuk demeden canı, hayatı, insanı kutsal görür, mübarek görür, dokunulmaz görür.

EŞİTLİK VE ADALET VURGUSU

Peygamber Efendimiz'in de hadisinde olduğu gibi; "Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir." düsturuyla elimizden ne geliyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir. Tüm devletler ve uluslararası kuruluşları bir an önce filistinde ki savaş ve soykırımın durdurulması, sorumluların hukuk önünde hesap vermesi,Filistinin topraklarının asıl sahibi olan Filistin halkına bırakılması adil, eşit, terörden uzak kadına yönelik şiddetin son bulduğu hak ve özgürlüklerden yararlanma noktasında eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ediyoruz.''ifadelerini kullandı