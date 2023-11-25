İzmit Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden ve 40 yıldır bölgede faaliyet gösteren Alpaslan Ticaret ve Alpaslan Petrol’ün sahibi Cihan Alpaslan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi aday adaylığı başvurusu yaptı.. Cihan Alpaslan yaptığı açıklamada, " 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yetişip büyüdüğüm çok sevdiğim İzmit'ten meclis üyesi aday adayı olmaya karar verdim. Bu bağlamda liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adaylığımı ilan ediyorum.Tüm sevdiklerimin ve dostlarımın bu süreçte bana verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel seçim sonuçlarının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadeleri yer aldı.
25 Kas 2023 - 16:13- Siyaset Güncelleme:
Cihan Alpaslan aday adayı
Cihan Alpaslan yaptığı açıklamayla Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'den İzmit Belediyesi Meclis Üyesi aday adaylığı başvurusu yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.