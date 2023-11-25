Cihan Alpaslan aday adayı

İzmit Yenişehir Mahallesi’nde ikamet eden ve 40 yıldır bölgede faaliyet gösteren Alpaslan Ticaret ve Alpaslan Petrol’ün sahibi Cihan Alpaslan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi aday adaylığı başvurusu yaptı.. Cihan Alpaslan yaptığı açıklamada, " 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlerde yetişip büyüdüğüm çok sevdiğim İzmit'ten meclis üyesi aday adayı olmaya karar verdim. Bu bağlamda liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aday adaylığımı ilan ediyorum.Tüm sevdiklerimin ve dostlarımın bu süreçte bana verdiği destekten ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Yerel seçim sonuçlarının ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadeleri yer aldı.