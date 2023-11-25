Her 15 öğrenciden biri yabancı uyruklu

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili sayısal verilerin açıklanması için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Gürer yazılı soru önergesinde “2023- 2024 eğitim öğretim yılına kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısı kaçtır? Yabancı uyruklu öğrencilerin sayılarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseye göre dağılımı nedir? Ülkemizde 2023-2024 eğitim öğretim dönemine kayıt yaptıran Suriye ve Afganistan uyruklu öğrenci sayısı kaçtır?” sorularına yanıt istedi.

BU YIL 188 BİN 960 YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT YAPTIRDI

Gürer'in soru önergesine yanıt veren Tekin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenci sayısının 188 bin 960 olduğunu açıkladı. Bakan Yusuf Tekin, bu yıl kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerden 163 bin 73'ünün Suriye, 7 bin 197'sinin ise Afganistan uyruklu öğrenciler olduğunu belirtti.

İLKOKULLARDA 432 BİN YABANCI ÖĞRENCİ VAR

Milli Eğitim Bakanı Tekin “2023-2024 eğitim-öğretim yılında anaokulu kademesinde 64 bin 232, ilkokul kademesinde 432 bin 754, ortaokul kademesinde 349 bin 111, lise kademesinde 152 bin 470 olmak üzere toplam 998 bin 567 yabancı uyruklu öğrenci bulunmaktadır” açıklaması yaptı.

HER 15 ÖĞRENCİDEN BİRİ YABANCI

Soru önergesini veren Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığına işaret etti. Açık öğretim liseleri ayrı tutulduğunda ve Türkiye'de 15 milyon civarında öğrenci olduğu göz önünde bulundurulduğunda, her 15 öğrenciden birinin yabancı uyruklu olduğuna dikkat çekti.

ÖNCEKİ YILLARA AİT VERİLER

Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili olarak geçmiş dönemlerde de milli eğitim bakanlarına sorular yönelttiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2018-2029 eğitim öğretim döneminde verdiğimiz yazıyı soru önergesini yanıtlayan dönemin Milli Eğitim Bakanı, ülkemizde 631 bin 888 Suriye uyruklu öğrenci olduğunu açıklamıştı.

Aynı dönemde Eylül 2018 verilerine göre 1 milyon 47 bin 536 eğitim çağında (5-17 yaş) Suriyelinin bulunduğu belirtilmişti. 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin verilerin açıklanması istemiyle verdiğimiz yazılı soru önergesini yanıtlayan dönemin Milli Eğitim Bakanı ise eğitim çağında 1 milyon 272 bin 691 (5-17 yaş) yabancı uyruklu nüfus bulunduğunu, eğitim çağındaki nüfusun 839 bin 735'inin öğrenci olduğunu belirtmiş, okullaşamayan 432 bin 956 geçici koruma altındaki öğrencilerin okullara kayıt sürecinin devam ettiğini açıklamıştı” hatırlatmasında bulundu.

PİKTES ÖĞRETMENLERİNE KADRO

Suriyelilerin eğitimi kapsamında PİKTES projesi ile öğretmen görevlendirildiğini bu öğretmenlerin uygulamada 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmalarına karşın kadrolu öğretmen sayılmadığını belirten Gürer, proje öğretmeni sayılan ve 5 yıldır görev yapan öğretmenlikle ilgili her konuma sahip bu öğretmenlere de öğretmen kadrosu verilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: SÖZCÜ