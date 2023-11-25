İzmit Belediyesi “Nikomedia: Roma İmparatorluk Başkentinden Türk Endüstri Başkentine”  konferansı ile tarihe ışık tutmaya hazır 

İzmit Belediyesinin kentin tarihine ışık tutup toprak altında kalan değerlerinin gün yüzüne çıkartılması adına gerçekleştirilen çalışmalar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak olan programla taçlanacak. Arkeoloji ve tarih alanında başarılı çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Tuna Şare Ağtürk, Prof. Dr. İbrahim Şirin, Prof. Dr. Nevnihal Erdoğan sunumlarıyla konu ile alakalı bilgilerini katılımcılara aktaracak.

YOĞUN İLGİ BEKLENİYOR

Arkeolog Nezih Başgelen ise konferansın moderatörlüğünü üstlenecek. İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu Nikomedia Dans Gösterisi ise katılımcıların gözlerinin pasını silecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen program 25 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’da kokteyl ile başlayacak. Ardından saat 16.00’da konferans gerçekleştirilecek.