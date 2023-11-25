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Emniyet Müdürü Faruk Karaduman 25 Kasım standını ziyaret etti

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü standını ziyaret etti

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Emniyet Müdürü Faruk Karaduman 25 Kasım standını ziyaret etti mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle İzmit Yürüyüş Yolunda farkındalık yaratmak amacıyla stand kurdu. Ekipler tarafından vatandaşlar kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirdi. Standı Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da ziyaret etti. Ziyarete Asayiş Şube Müdürü Mustafa Kaymış da katılım sağladı.

25 Kas 2023 - 16:55 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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