Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı destekleriyle 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek "Yetenek Her Yerde - Marmara Kariyer Fuarı" kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Kocaeli Üniversitesi yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ziyaret gerçekleştirdi.Marmara Kariyer Fuarı'na Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, fuarın bölgemize ve istihdama büyük katkı sunacağını ifade etti.Kocaeli Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı, KAGEM Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili ile Kurumsal İletişim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Banu Küçüksaraç'ın hazır bulunduğu ziyarette, kariyer fuar ile ilgili istişarelerde bulunuldu.
25 Kas 2023 - 16:56- Gündem Güncelleme:
Ülkemizin en büyük kariyer fuarı için geri sayım sürüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.