Ülkemizin en büyük kariyer fuarı için geri sayım sürüyor

Kocaeli Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGEM) ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı destekleriyle 26-27 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek "Yetenek Her Yerde - Marmara Kariyer Fuarı" kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile Kocaeli Üniversitesi yönetimi, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ziyaret gerçekleştirdi.Marmara Kariyer Fuarı'na Büyükşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, fuarın bölgemize ve istihdama büyük katkı sunacağını ifade etti.Kocaeli Üniversitesi'nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Levent Atalı, KAGEM Müdürü Prof. Dr. Bilsen Bilgili ile Kurumsal İletişim Ofisi Başkanı Doç. Dr. Banu Küçüksaraç'ın hazır bulunduğu ziyarette, kariyer fuar ile ilgili istişarelerde bulunuldu.