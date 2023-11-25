Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan IRC Otomotiv Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., personel alımı yapacak. IRC Otomotiv’in alacağı 100 beden işçisi için başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunacakların yaş aralığının 21 ile 45 arasında olması, en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.
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O fabrika 100 işçi alacak
Başiskele’de bulunan IRC Otomotiv, 100 işçi alımı yapacak. İş başvuruları İşkur üzerinden yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.