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O fabrika 100 işçi alacak

Başiskele’de bulunan IRC Otomotiv, 100 işçi alımı yapacak. İş başvuruları İşkur üzerinden yapılacak.

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O fabrika 100 işçi alacak mask

Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan IRC Otomotiv Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., personel alımı yapacak. IRC Otomotiv’in alacağı 100 beden işçisi için başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunacakların yaş aralığının 21 ile 45 arasında olması, en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.
# Başiskele

25 Kas 2023 - 16:57 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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