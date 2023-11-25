O fabrika 100 işçi alacak

Başiskele Karadenizliler Mahallesi’nde bulunan IRC Otomotiv Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., personel alımı yapacak. IRC Otomotiv’in alacağı 100 beden işçisi için başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Başvuruda bulunacakların yaş aralığının 21 ile 45 arasında olması, en az ilkokul mezunu olması gerekiyor.