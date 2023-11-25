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Kadına yönelik şiddette karşı vatandaşları bilgilendirdiler

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla stant açılarak vatandaşlar bilgilendirdi.

İhlas Haber Ajansı
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Kadına yönelik şiddette karşı vatandaşları bilgilendirdiler mask
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle İzmit Yürüyüş Yolunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurdu. Kurulan stantlarda polis ekipleri tarafından vatandaşlar, kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirildi. Standı Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da ziyaret etti. Ziyarete Asayiş Şube Müdürü Mustafa Kaymış da katılım sağladı.
# Kadın

25 Kas 2023 - 17:47 - Gündem

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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