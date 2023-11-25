Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle İzmit Yürüyüş Yolunda farkındalık oluşturmak amacıyla stant kurdu. Kurulan stantlarda polis ekipleri tarafından vatandaşlar, kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirildi. Standı Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da ziyaret etti. Ziyarete Asayiş Şube Müdürü Mustafa Kaymış da katılım sağladı.
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Kadına yönelik şiddette karşı vatandaşları bilgilendirdiler
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla stant açılarak vatandaşlar bilgilendirdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.