Gökdenizli Bodrumspor, evinde Adana'ya mağlup: 0-1

Maçtan dakikalar
13. dakikada etkili gelen Bodrum FK’da Kenan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
72. dakikada etkili gelen Adanaspor’da ceza sahası içinde Diakite’nin sert vuruşunda kaleci Bahri Can topu uzaklaştırdı.
74. dakikada etkili gelen Adanaspor’da Diakite’nin ceza sahasına yaptığı ortada Oberlin’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Özcan Sultanoğlu, Barış Çiçeksoyu
Bodrum FK: Bahri, Celustka, Süleyman Özdamar (Omar dk. 60), Samet (Erkan dk. 85), Kenan, Musah, Ali, Gökdeniz (Haqı dk. 60), Celal, Cenk (Metin dk. 85), Burak (Aldaır dk. 69)
Yedekler: Egemen, Ali Eren, Muhammed, Halil
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Adanaspor: Ahmet, Kubilay, Metehan (Harun dk. 81), Dimitri (Erıc dk. 81), Hakkı (Check dk. 46), Jordan (Hüseyin dk. 90+2), Fatih, Evren, Abdoulaye (Mutlu dk. 90+5), Ferhat, Antenor
Yedekler: Arda, Batuhan, Devran, Serhat, Cem
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Dimitri Oberlin Dk. 75 (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Ferhat Katipoğlu, Metehan Altuntaş, Harun Alpsoy (Adanaspor), Celal Dumanlı, Musah Mohammed (Bodrum FK)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.