- Spor

Gökdenizli Bodrumspor, evinde Adana'ya mağlup: 0-1

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Adanaspor’a 1-0 mağlup oldu.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Gökdenizli Bodrumspor, evinde Adana'ya mağlup: 0-1 mask

Maçtan dakikalar
13. dakikada etkili gelen Bodrum FK’da Kenan’ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
72. dakikada etkili gelen Adanaspor’da ceza sahası içinde Diakite’nin sert vuruşunda kaleci Bahri Can topu uzaklaştırdı.
74. dakikada etkili gelen Adanaspor’da Diakite’nin ceza sahasına yaptığı ortada Oberlin’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Özcan Sultanoğlu, Barış Çiçeksoyu
Bodrum FK: Bahri, Celustka, Süleyman Özdamar (Omar dk. 60), Samet (Erkan dk. 85), Kenan, Musah, Ali, Gökdeniz (Haqı dk. 60), Celal, Cenk (Metin dk. 85), Burak (Aldaır dk. 69)
Yedekler: Egemen, Ali Eren, Muhammed, Halil
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Adanaspor: Ahmet, Kubilay, Metehan (Harun dk. 81), Dimitri (Erıc dk. 81), Hakkı (Check dk. 46), Jordan (Hüseyin dk. 90+2), Fatih, Evren, Abdoulaye (Mutlu dk. 90+5), Ferhat, Antenor
Yedekler: Arda, Batuhan, Devran, Serhat, Cem
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Gol: Dimitri Oberlin Dk. 75 (Adanaspor)
Sarı Kartlar: Ferhat Katipoğlu, Metehan Altuntaş, Harun Alpsoy (Adanaspor), Celal Dumanlı, Musah Mohammed (Bodrum FK)
# ceza

25 Kas 2023 - 17:52 - Spor

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.018.834 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL