11'LER BELLİ OLDU!

1. ERKAN ANAPA
10. ÇEKDAR ORHAN
11. BRANDLEY MACK-OLIEN KUWAS
17. ŞAHİN DİK
23. ERTUĞRUL ŞENLİKOĞLU
26. VUKAN SAVICEVIC
28. EROL CAN AKDAĞ
37. KADİR SEVEN
94. ANIL YİĞİT ÇINAR
97. FURKAN KÜTÜK
99. FARUK CAN GENÇ
Yedekler
24. GÖKTAN CÖRÜT
50. BARIŞ GÜN
7. TALHA ÜLVAN
9. MERT HAN KURT
22. ALİ EMİRHAN AKÇAY
34. MUHAMMET TURHAN
66. KASIM ALPEREN KÖŞKER
77. MEHMET KESKİN
81. ENİSHAN CEYLAN
84. METİN CANER AKBAYRAK
Teknik Sorumlu
MEHMET BİRİNCİ
35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ
4. EMİR ORTAKAYA
8. YUSUF CİHAT ÇELİK
10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS
14. GIORGI BERIDZE
19. ATİLA TURAN
20. MERT ÇÖLGEÇEN
41. JOAO PEDRO REİS AMARAL
53. BURAK ÖKSÜZ
77. OĞUZ CEYLAN
99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA
Yedekler
1. HARUN TEKİN
3. ONUR ATASAYAR
9. ATABEY ÇİÇEK
11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU
21. BEDİRHAN YILDIZ
32. MEHMET YILMAZ
40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN
45. MESUT CAN TUNALI
55. YUSUF ABDİOĞLU
70. BARIŞ ALICI
Teknik Sorumlu
ERTUĞRUL SAĞLAM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.