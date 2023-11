11'LER BELLİ OLDU!

GİRESUNSPOR

1. ERKAN ANAPA

10. ÇEKDAR ORHAN

11. BRANDLEY MACK-OLIEN KUWAS

17. ŞAHİN DİK

23. ERTUĞRUL ŞENLİKOĞLU

26. VUKAN SAVICEVIC

28. EROL CAN AKDAĞ

37. KADİR SEVEN

94. ANIL YİĞİT ÇINAR

97. FURKAN KÜTÜK

99. FARUK CAN GENÇ

Yedekler

24. GÖKTAN CÖRÜT

50. BARIŞ GÜN

7. TALHA ÜLVAN

9. MERT HAN KURT

22. ALİ EMİRHAN AKÇAY

34. MUHAMMET TURHAN

66. KASIM ALPEREN KÖŞKER

77. MEHMET KESKİN

81. ENİSHAN CEYLAN

84. METİN CANER AKBAYRAK

Teknik Sorumlu

MEHMET BİRİNCİ

KOCAELİSPOR

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ

4. EMİR ORTAKAYA

8. YUSUF CİHAT ÇELİK

10. DANIEL JOAO SANTOS CANDEIAS

14. GIORGI BERIDZE

19. ATİLA TURAN

20. MERT ÇÖLGEÇEN

41. JOAO PEDRO REİS AMARAL

53. BURAK ÖKSÜZ

77. OĞUZ CEYLAN

99. DOUGLAS WILLIAN DA SILVA SOUZA

Yedekler

1. HARUN TEKİN

3. ONUR ATASAYAR

9. ATABEY ÇİÇEK

11. ONIL CHRISTIAN KOUAKOU

21. BEDİRHAN YILDIZ

32. MEHMET YILMAZ

40. YUSUF EMRE GÜLTEKİN

45. MESUT CAN TUNALI

55. YUSUF ABDİOĞLU

70. BARIŞ ALICI

Teknik Sorumlu

ERTUĞRUL SAĞLAM