AKP'den 80 maddelik teklif! Önemli düzenlemeler yer alıyor...

Deprem bölgesinde fahiş fiyat uygulayanlara ceza artırımı, kur korumalı mevduatta süre uzatımı...
AKP, Meclis Başkanlığı'na 80 maddelik kanun teklifini sundu. Teklifle birlikte finansal sıkıntıda olan şirketlere tanınan borç yapılandırma imkanı için süre 2 yıl daha uzatılıyor. Cep telefonlarındaki asgari maktu vergi tutarı değerleme oranı ile güncellenecek.
Banka ve finans kurumlarının 2024 ve 2025 yıllarında enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar ve zararları dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacak. Yurt dışına verilen bazı hizmetlerden elde edilen gelirlere sağlanan kurumlar vergisi yüzde 50 kazanç istisnası Türkiye'ye getirilme şartına bağlı olarak yüzde 80'e çıkarılacak. Ayrıca şans oyunları için ikramiye dağıtım oranı üst sınırı yükseltilecek.
2014 öncesine ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Özelleştirmeler elektronik ortamda yapılabilecek. İbre hangi yöne doğru gidecek? Altını olanlar için dikkat çeken uyarı!
Kaynak: CNN TÜRK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gözünüz doysun be! - Hep diyorum, seçimler her yıl yapılmalı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.